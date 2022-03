Embajador de EE.UU. en México lamenta asesinato de periodista Armando Linares

Ciudad de México, 16 mar El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó este miércoles el asesinato del periodista Armando Linares López, director del medio Monitor Michoacán, ocurrido el martes en el municipio de Zitácuaro, en el estado de Michoacán, oeste del país. "Lamento escuchar la noticia del asesinato de Armando Linares, director de Monitor Michoacán. Estados Unidos apoya firmemente a los valientes periodistas mexicanos que defienden la democracia y la libertad de prensa", apuntó Salazar en un mensaje en Twitter. "Apoyamos a las autoridades, quienes actúan rápido para investigar este caso, dar con los responsables, y ofrecer justicia a Armando y a su familia", agregó el diplomático. Linares López fue asesinado este martes a balazos en el municipio de Zitácuaro, en su casa y frente a sus hijos. A finales de enero, Linares había dado en redes la triste noticia del asesinato de Roberto Toledo, colaborador en el mismo medio. Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el asesinato de Linares y aseguró que no habrá impunidad en el caso y que están "aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a los periodistas". López Obrador señaló que Linares había rechazado protección federal, a diferencia de sus otros dos compañeros en el medio. "El finado no aceptó la protección. Desde luego esto no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha zopilotada (oportunismo)", apuntó el mandatario. Según la ONG Artículo 19, desde inicio de año hasta la fecha hay siete periodistas asesinados por su labor periodística, la misma cifra que en todo 2021. El país suma 152 asesinatos de periodista en México desde el 2000 a la fecha. De ellos 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 32 en el actual de Andrés Manuel López Obrador, que lleva poco más de tres años en el cargo. EFE jmrg/cpy (foto)