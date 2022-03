El 27,6 % de los periodistas ve peligrar sus medios, según un sondeo de SIP

Miami, 17 mar El 27,6 % de los periodistas ve posible o muy probable que sus medios tengan que cerrar o descontinuar publicaciones en los próximos dos años, según una encuesta realizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El sondeo, dado a conocer en la última jornada de la octava edición de la conferencia SipConnect de la SIP, centrada en la tecnología y sostenibilidad de los medios, señala que el 24 % de los encuestados ven "posible" tener que tomar esta drástica medida, mientras que un 3 % lo ve como algo "muy posible". Por contra, el 36 % indicó que ve esa posibilidad como algo "muy remoto", al tiempo que el mismo porcentaje lo encuentra "poco probable". Más de 350 medios de 23 países de las Américas participaron en la encuesta de la SIP dirigida a tomar el pulso de la industria del periodismo en su avance hacia la digitalización, y en su mayoría los que respondieron fueron directores, gerentes, editores o propietarios de medios. Las debilidades que aquellos que respondieron a la encuesta, realizada entre enero y febrero pasado, ven en sus medios destaca el 45 % de los que dicen que los ingresos por publicidad cayeron, el 44 % dijo que no saben cómo monetizar el contenido y el 43 % no tiene recursos para invertir. En el lado opuesto, el 60 % considera que su fortaleza es tener un "buen equipo", el 49 % dice contar con "lectores leales" y el 33 % apunta que cada vez tienen más recursos en su web. El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio Trotti, lamentó que la pandemia ha "acelerado la crisis" de los medios, que ha obligado a muchos a cerrar y ha dejado absolutos desiertos de información local en numerosas zonas del continente. La encuesta señala además que el 23,5 % reconoció que deberían "mejorar los contenidos" para poder cobrar por ellos, mientras que similar porcentaje indicó que ya tienen un modelo de suscripción o pago por contenido. Por contra, cerca de un 40 % dijo que sus medios tienen buen contenido o su audiencia aprecia su trabajo, pero que carecen de recursos o la tecnología para poder tener un modelo por suscripción. Trotti indicó que trabajan para reducir esa "brecha", pero que actualmente "no es fácil" hallar una solución tecnológica económica para muchos medios. En total, el 66 % de los encuestados indicó que utilizan sistemas de medición de audiencias, mientras que el 16 % indicó que no tienen "herramientas ni conocimientos" para usarlos. El consultor brasileño Eduardo Tessler destacó la importancia de sacar partido a los "datos preciosos" que ofrecen estas herramientas como Google Analytics. En cuanto a las "necesidades más urgentes" de los medios, el 42 % dijo que deberían mejorar o ampliar su contenido, el 41 % medir y conocer mejor a su audiencia, el 40 % mejorar el entrenamiento digital de su personal y el mismo porcentaje indicó que requerirían de recursos externos para invertir en su transformación digital. El 55 % dijo que tienen ahora más visitas a sus versiones digitales antes de la pandemia, mientras que el 45 % aseguró que tienen las mismas o menos que en 2019, situación que para Tessler debe supone una "alerta amarilla" de que las cosas no van bien, porque este área está todavía en fase de crecimiento. Trotti cerró la conferencia que comenzó este martes con el mensaje de que el "futuro es ya el presente" y que es necesario realizar una fuerte inversión tecnológica para seguir el ritmo del mercado, así como llegar a nuevas audiencias, sin dejar nunca de apostar por la calidad de los contenidos. EFE abm/emi/laa