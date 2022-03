EEUU alcanza acuerdo de 127 millones con las víctimas de tiroteo en Parkland

Miami, 16 mar El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles un acuerdo por un monto de 127,5 millones de dólares con los familiares de las víctimas del tiroteo en el que murieron 17 personas en un instituto de Parkland (Florida) en 2018. El ente federal calificó la masacre a manos de un exestudiante de la escuela Marjory Stoneman Douglas, Nikolas Cruz, como "el tiroteo en una escuela secundaria más mortífero en la historia de los Estados Unidos". "Las partes han estado en litigio desde fines de 2018, cuando los sobrevivientes del tiroteo y las familias de las 16 personas asesinadas demandaron al Gobierno por daños y perjuicios", detalla en un comunicado el Departamento de Justicia. No obstante, el Departamento de Justicia aclara que "el acuerdo no equivale a una admisión de culpa por parte de Estados Unidos". Con el acuerdo de 127,5 millones de dólares se han resuelto "los 40 casos civiles que surgieron del tiroteo masivo", añade el comunicado. A finales de noviembre de 2021, familiares de las víctimas del tiroteo entablaron la negociación con el Departamento de Justicia para cerrar una demanda contra el Gobierno de EE.UU. al considerar que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no actuó para evitar la masacre. La demanda fue presentada por familiares de 16 de los 17 muertos que consideraban que el FBI desatendió una pista de que Cruz estaba planeando un tiroteo en la escuela. Según el comunicado de hoy, este caso fue manejado por la División Civil del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida. En febrero pasado, el presidente de EE.UU, Joe Biden, se sumó a la conmemoración del cuarto aniversario del tiroteo con un mensaje de apoyo a la lucha contra la "epidemia de violencia armada" y a la necesidad de crear un "país más seguro para todos". El mensaje presidencial se adelantó a los actos organizados en Florida para recordar a los 14 alumnos y tres miembros del personal del instituto Marjory Douglas Stoneman de Parkland que murieron el 14 de febrero de 2018 por los disparos hechos con un rifle de asalto por Cruz, quien se declaró culpable de sus muertes y será juzgado a partir del mes de abril próximo. En octubre de 2021, Cruz se declaró culpable de 17 cargos de asesinato premeditado en primer grado y 17 cargos de intento de asesinato en primer grado. Cruz está preso a la espera de un juicio cuyo inicio se ha ido retrasando por diversos motivos y que podría cerrarse con la condena capital. EFE jip/emi