"Dificultades técnicas" mantienen suspendida parte de la bolsa de Australia

Sídney (Australia), 17 mar "Dificultades técnicas", que no han sido precisadas, han obligado desde la mañana del jueves a suspender la cotización de la bolsa australiana ASX 24, donde se negocian los mercados futuros. El problema, que no ha afectado a otros parqués, fue detectado a las 9:43 de la mañana local (+11 GMT) y, desde entonces, se mantiene suspendida "hasta próximo aviso", que será notificado unos 20 minutos antes del reinicio de la sesión, indicó el Mercado de Valores de Australia (ASX) en una serie de comunicados. "Estamos realizados progresos para recuperar el mercado", apuntó el organismo pasado el mediodía. Este fallo es el último de una serie de problemas técnicos que ha sufrido en los dos últimos años el ASX, entre ellos el registrado hace poco más de un año en el mercado ASX 200, que, tras activar una actualización que no estaba completada, se vio obligado a cerrar toda una jornada, apunta el portal News.com.au. EFE wat-nc/jpd