Argentino Holán asegura que el León debe ser paciente para vencer al Seattle

León (México), 16 mar El argentino Ariel Holán, entrenador del León del fútbol mexicano, aseguró este miércoles que su equipo deberá ser paciente para golear este jueves al Seattle de la MLS estadounidense en la Liga de Campeones de la Concacaf. "Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con un margen de error chico para revertir el resultado. Lo podemos hacer, pero no tenemos que desesperarnos; no querer hacer el segundo gol antes que el primero, y sobre todo corregir lo que pasó en los últimos dos partidos", señaló en una rueda de prensa. El pasado martes el León fue goleado 3-0 por el Seattle Sounders en el duelo de ida de los cuartos de finales del torneo, lo cual tiene al cuadro de Holán en condiciones de desventaja, obligado a vencer este jueves por cuatro goles, o por 3-0 para provocar el desempate de la serie en penaltis. "Debemos mejorar conceptualmente y seguir creciendo. Esto no pasa por correr más, hay que jugar mejor. Esto no se gana corriendo, se gana jugando mejor de lo que jugamos los últimos partidos", explicó. De acuerdo con el estratega, si el León juega bien en su estadio, no debe estar apurado por convertir los goles y advirtió que, después de mantener el arco en cero, la meta este jueves será hacer daño al rival. "El objetivo es lastimar al rival y lo tenemos que hacer con la cantidad de pases que sean necesarios en cada jugada. Necesitamos una posesión agresiva; es lo que vamos a buscar mañana, lo venimos entrenando", indicó. Acerca del buen desempeño en la Liga de campeones de Concacaf de los equipos de la MLS, que tienen a tres cuadros con buenas posibilidades de alcanzar la semifinal y uno más, aún vivo, dijo que no es sorpresa. "Estados Unidos es la primera potencia mundial y cuando se propone hacer las cosas, las hace acorde a la primera potencia mundial. No subestimo a los contrarios de la MLS, al contrario, para mi no es ninguna sorpresa", concluyó. Este miércoles el New York FC perdió 4-2 con el Comunicaciones de Guatemala, pero se clasificó a la fase de los cuatro mejores, a la que aspiran en una horas el New England, que se meterá en casa de los Pumas UNAM con ventaja de 3-0 y el Montreal, que recibirá al Cruz Azul, con un gol abajo en la serie. EFE gb/cav