Actualización de coberturas EFE Audiovisual Internacional 17 mar (16.00 GMT)

Madrid, 17 mar NUEVAS COBERTURAS: .- Caracas (Venezuela).- Rueda de prensa del líder opositor venezolano en Caracas, Juan Guaidó. (vídeo)(foto)(audio)(VIVO) .- San Salvador (El Salvador).- Familiares de periodistas holandeses asesinados en El Salvador en el contexto de la guerra civil brindan una conferencia de prensa a propósito del 40 aniversario del crimen perpetrado por el Ejército. (vídeo)(foto)(audio) .- Toribio (Colombia).- Sepelio del líder indígena Miller Correa, asesinado el pasado martes en el departamento colombiano del Cauca. (vídeo)(foto) .- Ciudad de México (México).- Los homicidios dolosos en México caen un 14,2 % interanual en febrero. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- Identifican a los dos autores materiales del crimen del periodista Armando Linares en México. (vídeo) .- Tegucigalpa (Honduras).- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández asegura que la decisión del juez que autorizó su extradición a EE.UU. "es producto de una venganza" de narcotraficantes hondureños. (vídeo)(foto) .- Ciudad de Panamá (Panamá).- Sindicatos de Panamá convocan una marcha hasta la sede del Parlamento para exigir un aumento general de salarios y el congelamiento de los precios de los alimentos, medicamentos y combustibles. (vídeo)(foto) .- Managua (Nicaragua).- El régimen de Daniel Ortega reafirma su línea dura con la iniciativa de ilegalizar otras 25 ONG, entre ellas una asociación de periodistas, otra de apoyo a la libertad de prensa y de expresión, una ambientalista, una de políticas públicas y otras defensoras de las mujeres y de los derechos humanos. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- Rueda de prensa del grupo argentino Pimpinela previo a su presentación en el Auditorio Nacional. (vídeo)(audio) .- Ciudad de Panamá (Panamá).- Conferencia de prensa de Thomas Christiansen sobre el cierre de las eliminatorias y revelará la lista de convocados para estos partidos. (vídeo)(foto)(audio) COBERTURAS PENDIENTES: .- París (Francia).- El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, evalúa en París el impacto de la guerra de Ucrania y sus consecuencias para la política económica de los estados miembros de este organismo. (vídeo)(foto)(audio) .- Berlín - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reúne en Berlín con el canciller alemán, Olaf Scholz, y también mantiene encuentros con los ministros de Defensa y Exteriores, con quienes aborda la situación de la guerra en Ucrania y el refuerzo de la frontera oriental de la Alianza. (vídeo) .- Tegucigalpa (Honduras).- La extradición del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a EE.UU., que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, ahora depende de la respuesta del pleno de la Corte Suprema de Justicia a la apelación que presentará la defensa del exgobernante. (vídeo)(foto)(audio) .- Silver Spring (EE.UU.).- Mientras su madre sigue en Ucrania dispuesta a empuñar un arma, Lena recolecta en una iglesia ortodoxa de las afueras de Washington ayuda para su país, que no solo incluye comida y medicinas, sino también material para soldados, como drones o walkie-talkies. (vídeo)(foto) .- Lima (Perú).- El pleno del Tribunal Constitucional (TC) de Perú evalúa si acepta un hábeas corpus que pide la nulidad de la resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Alberto Fujimori (1990-2000), lo que permitiría que el expresidente peruano sea liberado nuevamente. (vídeo)(foto) .- Buenos Aires (Argentina).- Hace justo 30 años, un total de 29 personas murieron y centenares quedaron heridas en el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, el primero de los dos ataques terroristas cometidos en Argentina contra intereses judíos y que, al igual que el perpetrado ante la mutua AMIA en 1994, es atribuido a Hizbulá e Irán y sigue impune. (vídeo)(foto) .- Caracas (Venezuela).- Recientemente, el Gobierno de Venezuela conformó una "comisión presidencial" contra el cambio climático, pero expertos en la materia aseguran que es insuficiente, ya que -aseguran- el país caribeño tiene un largo camino que recorrer para abordar y generar soluciones a esta problemática que se suma a la lista de cosas por resolver. (vídeo)(audio) .- Buenos Aires (Argentina).- El Senado argentino debate el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el FMI para refinanciar la alta deuda del país con el organismo, que el presidente Alberto Fernández confía en aprobar de forma definitiva pese a la fuerte discusión que el asunto genera tanto en el seno del oficialismo como con la oposición. (vídeo)(foto)(audio) .- Quito (Ecuador).- La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) celebra el Día de la Aviación, un foro que reúne a autoridades y expertos de la industria que vuelve a ser presencial tras el paréntesis de la pandemia, y que será inaugurado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. (vídeo)(audio) .- Israel.- La población judía de Israel celebra la festividad de Purim con disfraces, fiestas y mucho vino para rememorar el episodio bíblico en que la reina Esther intercede para salvar de un genocidio a los judíos del Imperio Persa. (vídeo)(audio) .- Roma (Italia).- Presentación de la ópera "Turandot" en el Teatro de la ópera de Roma, que estará dirigida por la ucraniana Oksana Lyniv y Ai Weiwei. (vídeo)(audio) .- Lima (Perú).- El fósil marino del "Babilosaurio de Ocucaje", uno de los mayores cetáceos que se conocen, es presentado en sociedad por sus descubridores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, después de haber permanecido entre las rocas del desierto del sur de Perú durante 36 millones de años. (vídeo)(audio) COBERTURAS ENVIADAS: .- Berlín (Alemania).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alertó hoy ante el Bundestag (Parlamento alemán) sobre un nuevo muro "entre libertad y falta de libertad" que recorre Europa y reclamó al canciller Olaf Scholz capacidad de liderazgo para "derribarlo", en lugar de priorizar "la economía". (vídeo) .- Kiev (Ucrania).- Los ataques rusos contra Kiev desde que empezó la invasión de Ucrania, el pasado 24 de febrero, han causado pérdidas de miles de millones de dólares, aseguró este jueves el alcalde de la ciudad, Vitaliy Klychko, según la agencia local Ukrinform. (vídeo)(foto) .- Odesa (Ucrania).- Bajo el pretexto de "desnazificar" Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó una guerra contra su vecino. Pero ahora la comunidad judía, que ha vivido hasta hace un mes una época de esplendor en el país tras décadas de devastación y migraciones por el Holocausto y la represión soviética, está evacuando a sus fieles. (vídeo)(foto) .- Járkov (Ucrania).- Las noticias sobre bombardeos rusos en Ucrania han tenido este jueves, en el vigesimosegundo día de invasión, dos finales distintos: el que se llevó a cabo el miércoles en el teatro de la ciudad de Mariupol, en el sureste, no ha causado víctimas porque resistió el refugio antiaéreo; pero en Chernígov, en el norte de Ucrania, ya son 53 los muertos en las últimas 24 horas. (vídeo)(foto) .- Leópolis (Ucrania).- Soldados y familiares participaron hoy en el funeral en Leópolis del oficial del ejército ucraniano Ivan Skrypnyk, muerto en combate el pasado 13 de marzo. (vídeo)(foto) .- Leópolis (Ucrania).- Voluntarias ucranianas cocinan en Leópolis 'varenyky', un bollo típico relleno de queso, carne, verduras o frutas, para los desplazados internos que llegan de diferentes lugares del país a la ciudad occidental ucraniana. (vídeo)(foto) .- Moscú (Rusia).- El Ministerio de Defensa ruso distribuyó este jueves imágenes de cazabombarderos Su-25 rusos atacando almacenes que según Rusia contienen armas. (vídeo) .- Moscú (Rusia).- La emblemática figura del "monumento del pueblo al soldado ruso", creada en 2015 por los residentes de su edificio de apartamentos en la ciudad de Podolsk, en las afueras de Moscú, así como las letras Z y V, que ha sido utilizado por las fuerzas rusas como señal de identificación en sus vehículos en Ucrania, han tomado mayor relevancia en la capital rusa. (vídeo)(foto) .- Kiev (Ucrania.- Las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia que participan en la llamada "operación militar especial" en Ucrania han establecido puestos de control en las carreteras de la región de Kiev, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. (vídeo) .- Madrid (España).- El rey ha recibido hoy en el Palacio de La Zarzuela al presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, con motivo de la visita de trabajo a España del mandatario magrebí. (vídeo)(foto) .- Bucarest (Rumanía).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra de visita hoy Bucarest, donde se ha reunido con el presidente rumano, Klaus Iohannis, cuyo país está recibiendo a diario decenas de miles de refugiados de guerra de la vecina Ucrania. (vídeo)(foto) .- Bucarest (Rumanía).- El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, transmitió hoy al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la disponibilidad de su país de apoyar la propuesta española de impulsar las interconexiones energéticas en la Unión Europea (UE) como respuesta a la dependencia de Rusia. (vídeo)(foto) .- Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, responsabilizó hoy al presidente de Rusia, Vladímir Putin, no solo de los estragos de su guerra sobre la población ucraniana, sino también de los soldados rusos muertos en los combates. (vídeo)(foto) .- París (Francia).- El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este jueves en su primer acto de la campaña electoral incrementar el gasto de defensa para preparar al país a "una guerra de alta intensidad", por lo que prometió elevarlo hasta los 50.000 millones de euros en 2025. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- La vicepresidenta del Gobierno español, Teresa Ribera, urgió hoy a la Comisión Europea a proponer una reforma del mercado eléctrico aplicable de "manera urgente e inmediata" para evitar el contagio del precio del gas a la factura de la luz y evitar con ello que cada Estado miembro reaccione unilateralmente. (vídeo)(foto) .- Berlín (Alemania).- El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, abogó durante un viaje a Alemania por la construcción del proyecto de gasoducto Midcat, al que calificó de "infraestructura clave" y de "carácter estratégico", en el contexto del aprovisionamiento energético europeo y la guerra en Ucrania. (vídeo)(foto) .- Montevideo (Uruguay).- En 10 días, Uruguay votará si deroga o no 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Ejecutivo del centroderechista Luis Lacalle Pou, en un referéndum que puede valorarse como de rechazo o "espaldarazo" a su gestión y que cuenta con un alto porcentaje de indecisos. (vídeo) .- Hong Kong.- Autoridades hongkonesas estipularon el cierre de playas para prevenir contagios de covid-19 luego de que hace solo unos días se hicieran virales imágenes de playas repletas de gente en medio del rebrote de casos positivos. (vídeo)(foto) .- Jilin (China).- Aproximadamente el 95 % de los positivos del coronavirus SARS-CoV-2 en el rebrote de la provincia nororiental de Jilin, el mayor en China desde el de Wuhan en 2020, son asintomáticos o presentan síntomas leves, informa hoy la agencia Xinhua. (vídeo)(foto) .- Pekín (China).- La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 1.317 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles, 1.226 de ellos por contagio local en diferentes puntos del país, destacando los hallados en Jilin (noreste, 742), Fujian (sureste, 99) y Cantón (sureste, 83). (vídeo)(foto) .- Bangalore (India).- Autoridades sanitarias de la India continúan la campaña de vacunación contra la covid-19 en adolescentes de 12 a 14 años en Bangalore. (vídeo)(foto) .- Berlín (Alemania).- Alemania batió este miércoles un nuevo récord de contagios de covid, con la incidencia acumulada por encima de la marca de los 1.600 contagios, mientras el Parlamento comenzó a debatir las distintas propuestas sobre la vacunación obligatoria. (vídeo)(foto) .- Katmandú (Nepal).- Miles de personas celebran este jueves en Katmandú el festival hindú de Holi, en el que multitudes se embadurnan unos a otros polvos de colores, una tradición auspiciosa que había desaparecido del país del Himalaya durante los últimos dos años debido a la pandemia. (vídeo)(foto) .- Ciudad Quezón (Filipinas).- Niños y adolescentes entre 7 y 14 años de edad de bajos recursos en Ciudad Quezón se sometieron hoy a un procedimiento de circuncisión gratuito. Los médicos recomiendan la circuncisión por consideraciones de higiene y beneficios para la salud. (vídeo)(foto) .- Tokio (Japón).- Al menos dos personas han muerto y 92 han resultado heridas tras el terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió anoche la costa del noreste de Japón a la altura de Fukushima, informaron este jueves las autoridades niponas. (vídeo)(foto) .- Seúl (Corea del Sur).- Lee Yong-Soo, una mujer surcoreana que fue usada como esclava sexual por el ejército imperial japonés durante la II Guerra Mundial, hizo un llamado a las llamadas "mujeres de consuelo" de diferentes países para enviar una petición a los Relatores Especiales de Derechos Humanos de la ONU. (vídeo)(foto) .- Aceh (Indonesia).- El gobierno de Indonesia comenzó a eliminar las restricciones relacionadas con la pandemia de covid-19 para mantener un equilibrio entre las preocupaciones económicas y de salud, en línea con la mejora en varios indicadores económicos. (vídeo)(foto) .- Miami (EE.UU).- La agencia espacial estadounidense NASA inicia este jueves el ensayo general para el lanzamiento de la primera misión del programa Artemis, que tiene como objetivo preparar el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna con miras a una futura colonización de ese satélite terrestre. (vídeo)(foto) .- Bruselas (Bélgica).- Un grupo de activistas de la organización ecologista Greenpeace desplegó este jueves en la fachada de la sede del Consejo de la Unión Europea (UE) una lona con un marcador en tiempo real de las hectáreas de bosques quemados en el mundo para protestar contra la deforestación. (vídeo)(foto) .- Fráncfort (Alemania).- La Feria del Libro de Fráncfort ha decidido "interrumpir su colaboración con las instituciones y editoriales estatales rusas", pero da la bienvenida a autores y editoriales rusos independientes, dijo este jueves a EFE su director, Jürgen Boos. (vídeo)(foto) .- Valencia (España).- La lluvia y las rachas de viento están complicando la visita a los monumentos falleros y el paseo de los visitantes por el centro de la ciudad. Las inclemencias meteorológicas han provocado la suspensión de la mascletà prevista para hoy en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. 