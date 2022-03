1-1. El Lyon rentabiliza la ida y sobrevive a cuartos

Redacción deportes, 17 mar El Lyon rentabilizó el triunfo logrado hace una semana en el estadio Do Dragao (0-1) para alcanzar los cuartos de final de la Liga Europa a pesar del empuje del Oporto que no pudo pasar del empate en Francia (1-1). El representante galo, que alcanzó los primeros cuartos de final de esta competición en el último lustro, mantuvo el tipo especialmente en la segunda mitad, cuando el conjunto luso acentuó su presión y arrinconó al equipo de Peter Bosz que se defendió con orden y que en el tramo final pudo sentenciar con alguna de las ocasiones claras que disputo. La necesidad apremió al Oporto, campeón de esta competición en el 2011. Tuvo una puesta en escena ambiciosa pero estuvo bajo el control de su rival. El Lyon cambia en Europa. Décimo de la Ligue 1, fuera de los primeros puestos, se crece en el torneo continental donde recibió al Oporto invicto en los siete encuentros anteriores del evento. Aprovechó el conjunto de Peter Bosz en los primeros minutos el exceso de ímpetu y las prisas de su rival que quiso igualar la eliminatoria desde el principio. En uno de los ataques pilló a contrapié a su rival y se adelantó en el marcador. Fue con un pase en profundidad de Leo Dubois a Moussa Dembele que superó la línea defensiva y no cayó en el fuera de juego para aprovechar su velocidad y batir a Diogo Costa en su salida. No se había alcanzado el cuarto de hora. El líder de la Liga de Portugal necesitaba dos tantos para equilibrar la eliminatoria. Ha salido victorioso de sus últimas visitas a Francia el conjunto de Sergio Conceicao y pretendía alimentar la racha que dejó en el camino al Lille hace siete años, al Mónaco hace cuatro y al Marsella en el curso pasado. Empató poco antes de la hora de partido el equipo portugués en un ataque rápido que inició Eduardo Aquino Pepé que envió la pelota a Fabio Vieira que se la devolvió desde la izquierda. El atacante brasileño se inventó una gran volea que superó al portero Anthony Lopes. El choque mantuvo el equilibrio hasta el descanso. Después, la entrada a la hora de juego de Joao Mario, por el lesionado Bruno Costa, y el colombiano Mateus Uribe acentuó el dominio del Oporto. Dio frescura al conjunto de Sergio Conceicao que apretó a su rival en busca del gol que, al menos, reanimara al equipo luso y forzara, como poco, la prórroga. Después lo intentó con la salida al terreno de juego de Evanilson, Mehdi Taremi y Vitinha, triple cambio a un cuarto de hora del final. Arrinconó al Lyon que empezó a encontrar espacios para salir al contraataque. El marcador no se movió aunque los locales pudieron evitar el sufrimiento final con alguna de las ocasiones claras que dispusieron. Aún así logró su objetivo. Alcanzó los cuartos de final y mandó a casa al Oporto. -- Ficha técnica: 1 - Lyon: Anthony Lopes; Leo Dubois, Thiago Mendes, Castello Lukeba, Emerson; Karl Toko Ekambi, Tanguy Ndombele, Maxence Caqueret, Romain Faivre (Houssem Aouar, m.66); Lucas Paqueta y Moussa Dembélé (Tino Kadewere, m.66). Entrenador Peter Bosz. 1 - Oporto: Diogo Costa; Zaidu, Pepe, Chancel Mbemba, Bruno Costa (Joao Mario, m.57); Stephen Eustaquio (Mateus Uribe, m.57), Marko Grujic (Vitinha, m.79); Galeno (Evanilson, m.75), Fabio Vieira, Eduardo Aquino 'Pepé'; y Toni Martínez (Mehdi Taremi, m.75). Entrenador: Sergio Conceicao. Goles: 1-0, m.13: Moussa Dembélé; 1-1, m.27: Pepé Árbitro: Ovidiu Hategan (RUM). Mostró tarjeta amarilla a Stephen Eustaquio y Evanilson, del Oporto y a Leo Dubois y Maxence Caqueret, del Lyon. Incidencias: encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa disputado en el Parque Olímpico de Lyon. EFE apa/jl