Valverde: “Se puede ir fuerte, pero no de mala intención”

Madrid, 16 mar El uruguayo Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, criticó la dureza que emplearon algunos jugadores del Mallorca el pasado lunes, en la victoria del conjunto blanco 0-3, al comentar que “sí” se puede ir fuerte, pero “no de mala intención”, en referencia a una entrada de Pablo Maffeo sobre Vinicius y el pisotón de Raíllo sobre Rodrygo. “Hay que tener conciencia, hay cosas que no se pueden hacer porque el compañero de enfrente está luchando por lo mismo. ¿Se puede ir fuerte? Sí. ¿Se puede ir de mala intención? No. Eso no era manera, pero es parte del fútbol y hay que seguir para adelante y cuidarnos entre nosotros”, dijo en Movistar+. Un partido en el que Valverde fue titular: "Estoy a tope. Con ganas de seguir trabajando duro y aportando mi granito de arena. Llevo esa responsabilidad de llevar el escudo del Real Madrid que te da un plus increíble". El siguiente rival del Real Madrid es el FC Barcelona, un partido que el uruguayo comentó que es especial. "Llegamos muy motivados y con ganas de disfrutar del partido con la gente, de su apoyo y de ganar. Para mí es una felicidad muy diferente a la del resto de partidos. Es un plus y más cuando juegas en el Bernabéu con el apoyo de la afición, da mucha alegría", analizó. "Sabemos que la Liga es una competición complicada, es un esfuerzo desde el principio hasta el final. Cada partido lleva su trabajo, su responsabilidad y su táctica diferente. Este partido va a ser único y podemos sacar una gran diferencia de puntos con el Sevilla", añadió. Además, Valverde comentó cómo es marcar en un clásico: "Es muy especial, como cuando se gana. Es único porque jugar esta clase de partidos y meter un gol repercute mucho en mi país, todos se vuelven locos. Hay que disfrutar de los entrenamientos previos, del partido y de la afición", concluyó. EFE 1011880 omb/sab