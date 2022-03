The Strongest busca liquidar en La Paz la llave ante la "U" Católica

La Paz, 16 mar El The Strongest boliviano buscará este jueves inscribir su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando reciba en los 3.650 metros de altitud de La Paz a la Universidad Católica de Ecuador. Aunque los bolivianos tienen una ligera ventaja por el empate sin goles que consiguieron en tierras ecuatorianas, lo cierto es que la Universidad Católica se presenta como un escollo duro porque sabe de jugar en La Paz en este campeonato y también es un equipo de altitud. Los dirigidos por el entrenador argentino Cristian Díaz no contarán para este duelo con su goleador Martín Prost, expulsado en Ecuador tras una dura entrada contra el portero del equipo ecuatoriano Darwin Cuero, que sufrió un corte profundo y tiene algunos días más para su recuperación. Los bolivianos llegan a este partido con el golpe de haber perdido 0-1 el clásico de Bolivia con el Bolívar, al que el equipo ecuatoriano eliminó en la fase anterior para ahora enfrentar al Tigre de La Paz. Todo apunta a que Díaz apostará por poner al uruguayo Rodrigo Amaral y al boliviano Henry Vaca como principales cartas de generación de juego mientras que en la ofensiva estarán los argentinos Gabriel Esparza y Enrique Triverio. La prioridad para el Tigre boliviano es ser efectivo en ataque y dejar la propia puerta en cero para festejar una clasificación. Por su parte, la Universidad Católica sentirá, además de la baja del portero Cuero, la ausencia de José Carabalí debido a un desgarro en el muslo izquierdo, por lo que el entrenador argentino Miguel Rondelli debe pensar en sustituir a una de sus mejores piezas. Como su rival boliviano, la escuadra ecuatoriana viene de un traspié en el torneo local tras el empate 2-2 en propia cancha ante el Macará. Universidad Católica necesita empatar para forzar a los tiros penaltis o ganar por cualquier resultado para sellar su pase a la fase de grupos. - Alineaciones probables: The Strongest: Guillermo Viscarra; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Ismael Benegas, Juan Carlos Aponte; Henry Vaca, Fernando Saucedo, Diego Wayar, Rodrigo Amaral; Enrique Triverio y Gabriel Esparza. Entrenador: Cristian Díaz Universidad Católica: José Cárdenas; Gregori Anangonó, Rockson Rentería, Yuber Mosquera, Layan Loor; Walter Chala, Saniago Zamora, Facundo Martínez, Kevin Minda; Ismael Díaz y Cristian Martínez. Entrenador: Miguel Rondelli. Arbitro: el brasileño Wilton Sampaio. Hora: 20:30 hora local (0:30 GMT del viernes). Estadio: Hernando Siles de la ciudad boliviana de La Paz.