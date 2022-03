Tesla despide a empleado que publicó video de accidente de FSD

(Bloomberg) -- Tesla Inc. despidió a un empleado seis días después de que publicara un video en YouTube en el que su automóvil chocaba contra un poste de tráfico mientras utilizaba la conducción autónoma total, o FSD por su sigla en inglés, el controvertido sistema de asistencia al conductor del fabricante de automóviles.

John Bernal, que trabajaba en el equipo de anotación de datos del sistema Autopilot de Tesla, recibió un acuerdo de despido de la compañía el 11 de febrero, poco menos de una semana después de que publicara un video que ya tiene más de 180.000 visitas. En el minuto tres y medio aproximadamente, el Model 3 de Bernal hace un giro a la derecha demasiado brusco y choca contra un poste verde que separa una calle y una ciclovía en el centro de San José, California.

Bernal, de 26 años, dijo en una entrevista telefónica que, aunque su jefe se negó a poner por escrito el motivo de su despido, le dijeron que se debió en parte al uso indebido de FSD. Tesla informó en enero que el software beta funcionaba en casi 60.000 vehículos en Estados Unidos.

El fabricante de automóviles, que disolvió su departamento de relaciones públicas en 2020, no respondió a una solicitud de comentarios. La cadena CNBC informó sobre el despido de Bernal el martes.

El esfuerzo de Tesla para limitar el intercambio de información por parte de los usuarios de la versión beta de FSD atrajo el escrutinio de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. cuatro meses antes de que la compañía despidiera a Bernal. El regulador expresó su preocupación en octubre sobre los informes de que los participantes en un programa de acceso temprano a FSD habían sido objeto de acuerdos de confidencialidad que desalentaban la presentación de la función de forma negativa.

El presidente ejecutivo de Telsa, Elon Musk, bromeó sobre la eliminación de los acuerdos de confidencialidad justo antes de que la NHTSA enviara la carta a Tesla, diciendo en Twitter que los acuerdos estarían “disponibles en rollos perforados”. La agencia ha abierto dos investigaciones sobre posibles defectos relacionados con Autopilot desde agosto.

Bernal, cuya cuenta de YouTube AI Addict tiene más de 8.300 suscriptores, dijo que otra de las razones que le dio su jefe para el despido fue que su canal de video representaba un conflicto de intereses. Además de compartir una copia sin firmar de su acuerdo de despido, publicó una foto de la pantalla de su Model 3 que mostraba que la versión beta de FSD había sido suspendida sobre la base de sus recientes datos de conducción.

Inicialmente, Tesla puso la versión beta de FSD a disposición de los miembros de un programa de acceso temprano compuesto por empleados y fanáticos declarados de Musk y la compañía. La revista Vice’s Motherboard informó en septiembre que los miembros del programa deberían compartir su experiencia con el software en las redes sociales “de manera responsable y selectiva”.

“Recuerde que hay muchas personas que quieren que Tesla fracase”, decía el acuerdo de la compañía, según Motherboard. “No permita que tergiversen sus comentarios y publicaciones en los medios”.

