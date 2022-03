Rusia confirma que ya transfirió en dólares pago de la deuda que vencía hoy

Madrid, 16 mar (EFECOM).- El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, confirmó este miércoles que su país ya ha realizado una transferencia en dólares del pago de la deuda de los bonos que vencía hoy (dos cupones) y que asciende a 117,2 millones de dólares, según informa el grupo mediático RT. Según ese medio, Moscú ha emitido esa orden de pago a los bancos para que se transfieran esos desembolsos a los acreedores, aunque también asegura que no puede garantizar que el inversor final obtenga el abono debido al impacto de las sanciones que los países occidentales han impuesto a Rusia por la invasión de Ucrania. Se trata de los primeros cupones en moneda extranjera que vencen tras el cambio de normativa realizado por el Gobierno del presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 5 de marzo pasado. "La posibilidad o imposibilidad de cumplir con nuestras obligaciones en divisa extranjera no depende de nosotros, nosotros tenemos el dinero y hemos hecho el pago. Ahora la pelota está en el tejado de Estados Unidos", dijo Siluanov según el citado medio. El responsable de las Finanzas rusas indicó, según el mismo medio, que corresponde a los países occidentales, principalmente a Estados Unidos, proceder a retirar ese dinero de las cuentas en dólares que les han congelado por las sanciones. Añadió, en sus declaraciones al servicio en árabe de RT, que "Washington debería de aclarar si se pueden efectuar los pagos a través de las cuentas (bancarias) rusas en divisas", ya que los depositarios deben de transferir el pago a los acreedores. El estado ruso tenía de plazo hasta hoy para abonar 117,2 millones de dólares correspondientes a dos cupones de eurobonos. La agencia de calificación Fitch ya ha señalado que considerará equivalente a una suspensión de pagos que Rusia abone en rublos el cupón de esa emisión de deuda que vence este miércoles, aunque Moscú todavía cuenta con un periodo de gracia de 30 días para cumplir con sus obligaciones. Fitch ha argumentado que esta decisión es coherente con la rebaja de la calificación de la deuda a largo plazo de Rusia que decidió el pasado 8 de marzo, cuando otorgó a la deuda del país una nota que indica el inicio de un proceso de impago (C). Para la agencia calificadora de riesgos, si Rusia no abona en dólares los cupones que vencen hoy, implicará una degradación de estas emisiones a suspensión de pagos restringida (D), calificación que también se dará a la deuda a largo plazo al término del periodo de gracia, un escalón por debajo de la otorgada el 8 de marzo. EFECOM emm/ads