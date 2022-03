Quinto día sin muertes por covid en Cuba, que reporta 559 nuevos casos

La Habana, 16 mar Cuba hiló este miércoles su quinto día sin fallecimientos por covid-19 y reportó 559 nuevos positivos en las 24 horas previas. De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap), en la isla hay 2.591 casos activos, de los cuales siete están en estado crítico y siete graves. Los territorios más afectados actualmente son las provincias de Sancti Spíritus (centro), con 90 positivos, seguida por la oriental de Holguín y la central de Ciego de Ávila, ambas con 72. El país caribeño acumula, desde marzo de 2020, un total de 1.078.525 positivos y 8.503 decesos por complicaciones con el coronavirus. Las autoridades sanitarias consideran controlado el último rebrote, que rozó los 3.800 casos diarios a finales de enero y asociado a la variante ómicron. No obstante, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló el sábado pasado que los casos habían subido en los días previos y llamó a la prevención y la cautela. “Hay que controlar esa tendencia al incremento”, afirmó. Esta última oleada de positivos quedó lejos de las cerca de 9.000 infecciones por día de la anterior, la más grave en dos años de pandemia en la isla, registrada entre julio y agosto de 2021. Los científicos que asesoran al Gobierno aseguran que la baja en los registros de contagios se debe, en buena parte, al avance de la campaña de vacunación. Cerca del 90 % de la población cubana -9,9 de los 11,2 millones de habitantes de la isla- completaron el esquema de inmunización con las vacunas cubanas contra el coronavirus: abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Además, 6,1 millones de cubanos recibieron ya la dosis de refuerzo. Cuba no integra el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que las naciones de bajos ingresos accedan a las vacunas, ni las compró en el mercado internacional.