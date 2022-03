OTAN no tiene planes de desplegar tropas en Ucrania pese a propuesta polaca

Bruselas, 16 mar El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este miércoles, sobre la propuesta de Polonia de que la Alianza envíe una misión de mantenimiento de la paz en Ucrania, que "no hay planes para desplegar tropas" aliadas en el territorio ucraniano. "Apoyamos los esfuerzos para la paz, pedimos al presidente (ruso, Vladímir) Putin que saque sus fuerzas, pero no tenemos planes de desplegar tropas de la OTAN sobre el terreno en Ucrania", indicó Stoltenberg en una rueda de prensa tras una reunión extraordinaria de los ministros de Defensa de la Alianza. En la reunión, convocada para evaluar el refuerzo inmediato que lleva a cabo la OTAN de su seguridad en el este de Europa y los planes para fortalecer su postura militar en el futuro ante la amenaza rusa, los ministros tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre la propuesta polaca de enviar tropas aliadas a Ucrania en misión de paz para asegurar la evacuación de la población civil a través de corredores humanitarios. “Lo que necesitamos es paz en Ucrania y por eso Rusia y el presidente Putin tienen que parar la guerra y sacar a sus fuerzas”, dijo el político noruego, que agregó que apoyan “todos los esfuerzos para encontrar una solución negociada, todos los esfuerzos para una solución diplomática, y por eso celebramos las negociaciones que están teniendo lugar entre Ucrania y Rusia”. En cambio, dejó claro no cuentan con enviar militares a Ucrania. Tampoco aviones de la OTAN, según dijo en respuesta a una pregunta sobre la zona de exclusión aérea que sigue pidiendo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Aseguró que los aliados están “unidos” para dar apoyo a Ucrania para que pueda defenderse de la invasión rusa, pero también sobre que “la OTAN no debe desplegar fuerzas en el terreno o el espacio aéreo de Ucrania”. “Porque tenemos la responsabilidad de que este conflicto no escale fuera de Ucrania”, zanjó, y afirmó que el sufrimiento que se está viendo dentro de ese país podría ser peor si la OTAN entrara en acción y el conflicto se convirtiera en una guerra entre Rusia y la Alianza. Stoltenberg también se pronunció sobre la posibilidad de que Ucrania no llegue a ingresar en la OTAN, y aseguró que “el mensaje es el mismo ahora que desde hace años”, sobre que es un país soberano con derecho “a elegir su propio camino”, algo que corresponde decidir al Gobierno ucraniano y a los 30 aliados, “no a Rusia”. Rusia y Ucrania negocian un borrador de acuerdo para la paz con 15 puntos que incluiría que Ucrania renuncia a incorporarse a la OTAN y a acoger bases militares extranjeras a cambio de recibir la protección de países como Estados Unidos, Turquía o el Reino Unido, según el diario británico “Financial Times”. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó hoy que “hay una serie de formulaciones de los acuerdos con Ucrania sobre el estatuto de neutralidad y las garantías de seguridad que están a punto de lograrse”. Horas antes, Zelenski afirmaba que las posiciones en las negociaciones con Rusia para un alto el fuego son ahora más realistas, pero que todavía se necesita tiempo para que las decisiones "sean de interés para Ucrania". Las dos partes celebran hoy la sexta jornada de negociaciones desde que Rusia inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. EFE rja-drs/pddp