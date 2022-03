Ministro peruano rechaza haber recetado agua arracimada y se diluye censura

Lima, 16 mar El ministro peruano de Salud, Hernán Condori, negó haber recetado agua arracimada, conocida comercialmente como Cluster x2, ni afirmar que tenía propiedades curativas, al responder este miércoles a un pliego interpelatorio en el Congreso, tras lo cual se diluyó la intención de censurarlo. Ante el pleno del Parlamento, Condori declaró que "nunca he recetado ni vendido ese producto a ningún paciente, recetamos medicamentos dentro del petitorio nacional, no he mencionado que tenga propiedades curativas". "Este producto es solamente agua, no es un fármaco y tiene autorizacion de la DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria)", que está en condición de activo desde 2017 en Perú, añadió el médico de profesión. SIN PERMISO DE EE.UU. Sin embargo, Condori sí reconoció que "fue inexacta la afirmación de que contaba con la autorización de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), aunque sí es verdad que es fabricado en Estados Unidos". "No he recetado, ni vendido ese producto a ningún paciente", reiteró el ministro sobre una de sus principales críticas de la oposición parlamentaria, que propuso su censura por falta de idoneidad en el cargo. Tras su designación en el gabinete, en febrero pasado, comenzó a circular en redes sociales, un vídeo en el que Condori, vestido como médico, habla a cámara para promocionar el producto "Cluster x2", de la empresa NHT Global, una botella con "agua arracimada". El actual ministro afirma en el video que el "agua arracimada es con la que nosotros nacemos", pero conforme van pasando los años, se va "perdiendo" y "empieza el envejecimiento, trastornos metabólicos y comienzan las personas a tener enfermedades". CONFUSA PUBLICIDAD Sus promotores afirman que este tipo de agua ha pasado por un "proceso de cambio de estructura molecular" por el cual las moléculas del agua se convierten en hexagonales. Por eso también se conoce como "agua hexagonal" o "estructurada". Ante los congresistas, Condori dijo además que los periodistas peruanos "no han encontrado a nadie que le haya recetado en mi comunidad" para desechar las versiones de que comercializó el producto en cuestión. Respecto a otra pregunta del pliego interpelatorio, referida a ejercer la especialidad de ginecología sin tener preparación para ello, Condori respondió que como médico general realizó el diagnóstico presuntivo de probable cáncer de cuello uterino. Asimismo, afirmó que se capacitó para realizar ecografías en un alejado poblado de la selva donde no habían médicos radiólogos para hacer esos exámenes en mujeres embarazadas. Respecto a la designación de un funcionario denunciado por violación sexual y de un veterinario en una dirección del ministerio, Condori confirmó que ambos fueron separados de sus cargos. BANCADAS EVITAN CENSURA Tras su exposición, los legisladores tuvieron un periodo de debate para responder a las explicaciones del ministro, en el cual quedó en evidencia que el intento de censura a Condori perdió fuerza entre las bancadas. Sólo los partidos Avanza País, Morado, y Podemos se manifestaron a favor de la censura del ministro de Salud, mientras que Renovación Popular y Perú Democrático dieron un plazo de un mes para corroborar lo dicho por Condori ante el pleno. El congresista José Williams, de Avanza País, dijo que "la salud pública no está en buen estado en el Perú" y que su bancada "está a favor de la censura del ministro". Por su parte, la legisladora Digna Calle, de Podemos, expresó que "no puede seguir a cargo de esta importante cartera, sin respaldo del propio gremio de médicos" y le pidió al mandatario Pedro Castillo que realice los ajustes necesarios en su gabinete. En tanto, la parlamentaria Susel Paredes del Partido Morado añadió que "Su presencia ha generado renuncias de equipos técnicos de primer nivel. Por esa razón, espero que esta representación nacional no tenga misericordia y firmemos todos la moción de censura". A diferencia de la opinión de estos grupos, el resto de bancadas se manifestó a favor de dar un plazo de verificación a la información ofrecida por Condori, y dio paso a la interpelación del ministro de Justicia, Angel Yldefonso, el segundo integrante del gabinete en peligro de censura.EFE mmr/cfa