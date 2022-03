López Obrador pide no usar la "ley" para "venganzas políticas"

Ciudad de México, 16 mar El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles no usar la "ley" para cumplir "venganzas políticas", cuestionado sobre la reciente detención del exgobernador del estado mexicano de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón "el Bronco" (2015-2021) por el supuesto desvío de recursos públicos en un caso de 2018. "Lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad", precisó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional. "El Bronco" fue arrestado este martes cuando salía de un rancho en el municipio de General Terán, y fue trasladado al penal de Apodaca acusado de usar recursos públicos para su campaña electoral para la presidencia en 2018. López Obrador precisó que la detención del exgobernador es ajena al Gobierno federal, asimismo, reprobó las fotografías del arresto del expolítico que se difundieron en medios de comunicación. Aseguró que dichas fotos atentaron contra la dignidad del político, quien actualmente se mantiene bajo prisión preventiva en el penal de Apodaca. "Lo que no me gustó y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. (...) No es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad", precisó. Finalmente, el mandatario hizo un llamado a informar con claridad las causas del arresto debido a la importancia del caso. "Como son asuntos importantes, se tiene que informar bien a los ciudadanos", zanjó. El arresto del exgobernador se ha dado por un caso conocido como de las "Broncofirmas" -que llevaba años en manos de la justicia- un supuesto desvío de recursos humanos y materiales para usar a funcionarios públicos del estado para captar las firmas necesarias para que Jaime Rodríguez pudiera contender a las elecciones a la Presidencia de México de 2018. Recientemente también se informó de la congelación, de manera precautoria, de dos cuentas de exfuncionarios de primer nivel del Gobierno de Rodríguez Calderón. Después de tres décadas perteneciendo al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Bronco fue el primer gobernador independiente de México al ganar en 2015 los comicios de Nuevo León, uno de los estados más ricos del país por su poderosa industria. El Bronco, como se le conoce popularmente, fue también aspirante independiente a la Presidencia de México en 2018, pero perdió frente a Andrés Manuel López Obrador. Durante el periodo en que fue candidato presidencial, desde comienzo y hasta mediados de 2018, Rodríguez Calderón pidió licencia para dejar temporalmente su cargo de mandatario estatal. Polémico, llegó a afirmar en campaña que "mocharía" (cortaría) la mano a los ladrones y corruptos.