López Obrador dice que no habrá impunidad en crimen de periodista en México

Ciudad de México, 16 mar El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este miércoles el reciente asesinato a balazos del periodista Armando Linares en Michoacán, estado del occidente mexicano, y aseguró que no habrá impunidad en el caso.”Lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional.El periodista mexicano Armando Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos este martes en el municipio de Zitácuaro.Un mes y medio antes, un compañero del mismo medio de comunicación, Roberto Toledo, también fue asesinado.Según la ONG Artículo 19, del inicio de año hasta la fecha en México hay seis periodistas asesinados por su labor periodística. De confirmarse que esta muerte está vinculada a su trabajo sería el séptimo caso en lo que va del 2022, la misma cifra que en 2021.El presidente remarcó que este jueves se dará un informe de seguridad durante la “mañanera” y se va a “informar caso por caso” de los periodistas asesinados.”Dos cosas les adelanto. Una que no son crímenes de Estado. Nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie. Ya no es el tiempo del ‘mátalos en caliente’ y segundo, cero impunidad”, aseveró.El presidente recordó que cuando se desató “la violencia” en la etapa del presidente Felipe Calderón (2006-2012) no había sistemas de protección a periodistas ni tampoco se clasificaban como feminicidios los asesinatos de mujeres. “Imperaba la impunidad”, dijo.”Ahora estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a los periodistas. Y repito, el Estado no reprime, no asesina. Y tampoco se permite la impunidad. (...) Mi abrazo para los familiares y amigos de este periodista asesinado”, remarcó. Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 registró 151 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional. Del total, 139 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 31 en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).La semana pasada, el Parlamento Europeo (PE) condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes se investiguen de manera “rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”.En una dura carta, el presidente de México tachó a los eurodiputados de “borregos”, y denunció “la corrupción, hipocresía e injerencismo” del Parlamento Europeo.