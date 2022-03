Gobierno alemán aprueba un presupuesto condicionado por la guerra de Ucrania

Berlín, 16 mar El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles el proyecto de ley de presupuesto de 2022 que, sin embargo, está lleno de incógnitas debido a las repercusiones que tendrá la guerra en Ucrania que, como admitió el titular de Finanzas Christian Lindner, son de momento imposibles de estimar. Lindner presentó ante la prensa las líneas maestras del presupuesto, que contempla nuevas deudas por valor de 99.700 millones de euros sin contar lo que se destinará a un fondo especial de 100.000 millones para aumentar el gasto en Defensa en los próximos años. Con ese fondo se quiere asegurar que Alemania pueda cumplir con la meta de cumplir con la meta fijada por los socios de la OTAN de que el gasto en Defensa alcance al menos el 2,0 por ciento del PIB cada año y modernizar las Fuerzas armadas. Además, según anunció Lindner, pronto tendrá que presentarse un presupuesto adicional que deberá contemplar gastos relacionados con las repercusiones de la guerra. "En este presupuesto mantenemos el nuevo endeudamiento contemplado por el Gobierno anterior. Hubiera sido, y uso conscientemente el subjuntivo, el primer presupuesto de regreso a la normalidad tras la pandemia", dijo el ministro. "Sin embargo, la agresión de Rusia a Ucrania nos pone ante nuevas tareas que hará necesario un presupuesto adicional que presentaremos lo más pronto posible cuando podamos estimar las repercusiones", añadió. Parte de los gastos todavía no presupuestados tienen que ver con medidas para compensar el alza de los precios de la energía como repercusión de la guerra en Ucrania. Interrogado acerca de las repercusiones que tendría el fondo especial para aumentar el gasto en Defensa Lindner dijo que de momento era poco lo que podía decir públicamente pues todavía hay que resolver una serie de cuestiones técnicas. La creación del fondo requiere una reforma constitucional, para lo que se necesita una mayoría de dos tercios en el parlamento que solo se alcanzaría con el apoyo del principal grupo parlamentario en la oposición, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su aliados bávaros de la Unión Socialcristiana (CSU). La CDU/CSU está en principio dispuesta a apoyar la creación del fondo pero exige que en la reforma constitucional se indique que el fondo está destinado exclusivamente el gasto militar en sentido estricto. Sin embargo, el proyecto del Gobierno habla de gastos destinados a "aumentar la seguridad y la capacidad de cumplir compromisos de los aliados", lo que dentro de la CDU/CSU es visto con escepticismo porque da cabida a interpretaciones que podrían autorizar otros gastos, indirectamente relacionados con la seguridad. "El proyecto de la coalición de Gobierno para la reforma constitucional todavía no es aceptable para nosotros", dijo el experto en Finanzas del grupo parlamentario de la CDU/CSU, Matthias Mildengerg en un comunicado. "La formulación deja abierta la posibilidad de gastos que no son estrictamente gastos en Defensa", añadió. Además de una reforma constitucional se requiere una ley para crear el fondo y otra que fije un plan de gasto lo que, según Lindner, se está preparando en el Ministerio de Defensa. El presupuesto de 2022 deberá ser el último, según Linder, que no estará sometido al llamado "freno a la deuda", una norma constitucional que exige que en tiempos de normalidad económica no pueda haber un déficit superior al 0,3 por ciento del PIB. "El freno a la deuda debe ser la normalidad, no la excepción", dijo Lindner que se propone volver a cumplir con ello en 2023. El regreso al freno a la deuda en 2023 implicaría que el nuevo endeudamiento no podría superar los 7.500 millones de euros. Al presentar el plan de presupuesto Lindner recordó que se trataba del primero de la coalición de Gobierno, formada por el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP) y con ello el primer paso para llevar a la práctica los proyectos de transformación digital y ecológica. "En el trabajo para el plan de presupuesto hemos conocido mejor nuestros proyectos y nos hemos conocido mejor a nosotros mismos. Se trata de traducir proyectos en cifras y de contrastar lo que queremos con lo que podemos hacer", dijo.EFE rz/jam