Gilberto Santa Rosa anuncia una nueva producción discográfica para mayo

Ciudad de Panamá, 16 mar Mayo es la fecha prevista en principio para el lanzamiento de la nueva producción discográfica del cantante puertorriqueño de salsa Gilberto Santa Rosa, titulada "Debut y segunda tanda", en el marco de una gira de conciertos en Latinoamérica y EE.UU., dijo en Panamá a Efe el artista puertorriqueño. "Fecha precisa no tengo, pero sí sé que va a ser a principios de mayo, hasta ahora", afirmó Santa Rosa, quien admitió que pueden haber detalles de última hora que lo hagan retrasar, pero que el lanzamiento "está programado" para mayo próximo. El álbum, el tercero (luego de "Colegas" y "En buena compañía") producido con el sello discográfico B2B Music, de uno de los cuatro hijos de Santa Rosa, contiene ocho melodías, algunas en sus arreglos originales y otras en versiones, como el tema "Cartas sobre la mesa" del cantante cubano José Manuel Borlo Sánchez (Mucho Manolo). Entre las canciones originales, la nueva grabación tiene un tema del compositor cubano Juan José Hernández, así como la versión de una melodía del cantautor también cubano Jorge Luis Piloto, que en los discos de Santa Rosa "ya es un habitual", y otra del compatriota de estos Kelvis Ochoa, detalló el cantante. "También grabé con el Septeto Acarey de Perú, con el grupo Bahía de Colombia que le hice una versión a una de sus canciones", añadió Santa Rosa, quien dijo que es un disco "interesante" y "simpático" pues contiene canciones nuevas, inéditas, y versiones de temas que "ya las había grabado", agregó. El intérprete puertorriqueño, que inició su carrera internacional con Sony Music en 1990 (inicialmente conocida como CBS), precisó que por combinar originales con versiones le gustó para esta nueva producción el título de 'Debut y segunda tanda', álbum musical que será distribuido por la compañía Believe Digital con sede en París. Santa Rosa, que superó exitosamente su contagio con la covid-19, destacó el "privilegio" de ser uno de los primeros artistas que salió de gira en 2021. Desde febrero pasado emprendió otra, llamada "Camínalo". La gira de 2021 se desarrolló "casi toda en Estados Unidos", y ahora, dijo, "vamos a retomar Latinoamérica porque está abriendo" tras la parte dura de la pandemia. "Estuvimos en el Perú, pero ahora volvemos al Perú, a Colombia, México, Ecuador, Chile, Uruguay, y terminamos aquí (en Panamá) esa gira el día 2 de septiembre, cerramos la gira de 'Camínalo'", señaló. Manifestó que uno los aspectos "más atractivos" de este periplo será su presentación el 21 de agosto próximo en la Ciudad de Nueva York, "a donde no voy hace un tiempo, y el 21 de agosto fue el día en que yo nací hace 60 años". "Quiere decir que yo celebro mis 60 años en Nueva York, arriba de un escenario, haciendo lo que me gusta hacer", afirmó el intérprete de éxitos como "Conciencia", "Que alguien me diga", "Pueden decir", "Sombra loca", entre otros. El cantante reveló que esta gira la tenía previsto cerrar el 21 de agosto, pero cuando le hablaron de una presentación en Panamá no dudó en terminarla aquí porque, remarcó, "Nueva York es Nueva York, pero Panamá es Panamá". Gilberto Santa Rosa, a quien se conoce como "El caballero de la salsa", nunca ha ocultado su cariño y afecto por los panameños y por Panamá, donde tiene grandes amigos y colegas como los cantautores Rubén Blades y Omar Alfanno, este último autor de varios de varios de sus temas por los que el cantante boricua ha sido aclamado. Santa Rosa, ganador de 5 Latin Grammy y un Grammy estadounidense, es un intérprete de música salsa tropical, baladas románticas y boleros, en las que canta al amor. "El amor para mí es como el centro, como el sol en el centro del sistema... el amor es el centro de todo, es el mejor combustible", expresó el artista puertorriqueño, para quien en el amor y la guerra hay que ser valiente y decidido, "totalmente". Fabio Agrana