Gilberto Santa Rosa afirma sentirse "aterrado" con la guerra en Ucrania

Ciudad de Panamá, 16 mar El cantante puertorriqueño de salsa Gilberto Santa Rosa consideró que en el mundo se viven días muy tristes y peligrosos con la guerra en Ucrania, y afirmó a Efe que este conflicto bélico lo tiene "aterrado como a cualquier ser humano" por la "conducta bárbara" del gobernante ruso. Santa Rosa, nacido en San Juan, Puerto Rico, en 1962, que está en Panamá promoviendo su nuevo disco "Debut y segunda tanda", criticó esta conducta de entender los ataques a Ucrania "como la solución a cualquier ambición económica o política, inclusive geográfica, porque eso es una conquista como en los tiempos bárbaros". El cantante dijo en una entrevista con Efe que producto de esta conflagración "a uno le quedan todos los sentimientos negativos, sentimientos de impotencia de no poder hacer nada, de rechazo a esa conducta, y de tristeza en general porque el mundo no necesita un conflicto como ese". "Por un momento pensé que la pandemia nos iba a enseñar muchas cosas y termina uno frustrándose porque aparece un energúmeno como este tipo", añadió Santa Rosa en referencia a Vladímir Putin, sin mencionar su nombre, pero sí remarcó que le gustaría en este momento "poder decir las cosas un poco más crudas". El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este martes la donación a Ucrania y a países vecinos de ayuda humanitaria por valor de 186 millones de dólares para afrontar la crisis social y migratoria derivada de la invasión rusa. La guerra en Ucrania ha provocado tres millones de refugiados en 19 días, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La invasión arrancó el pasado 24 de febrero después de que Moscú reconociera la independencia del Donbás, este de Ucrania, y tras semanas de tensión por la presencia de miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania. Santa Rosa, cantante de salsa, baladas románticas y boleros, con una carrera musical de más de 47 años, consideró "absurdo" que con todos los adelantos que tiene la humanidad "todavía quieran resolver las cosas haciéndose pedazos, y abusando, porque es un abuso" contra los seres humanos. El intérprete de éxitos como "Conciencia" y "Que alguien me diga" destacó en ese sentido que "los ucranianos han sido gente admirable (por la manera) como han defendido su pueblo, contra una gran potencia", lo cual, manifestó, "también tiene mucho valor". Sin embargo, para Santa Rosa, que se describe contrario a la violencia así como antibélico y antimilitar, nada de esto tiene sentido "en una sociedad en la que puedes ver una vaca volando y ni siquiera te volteas a mirar por los adelantos que hay", pero "fíjate cómo esas mentes están en los años de los vikingos y los bárbaros. Así andamos". "Tenemos días muy tristes, muy peligrosos, y le temo también a la sensibilidad de algunos y a la costumbre de otros, nos acostumbramos a que 'bueno, volaron un edificio o un hospital', y bueno', eso es bien peligroso para los seres humanos", expresó el artista puertorriqueño. EFE fa/gf/av/laa (foto) (video)