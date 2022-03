Gerard Moreno: "Estamos entre los ocho mejores y vamos a seguir soñando"

Redacción Deportes, 16 mar Gerard Moreno, autor del primero de los tres goles con los que el Villarreal ganó este miércoles al Juventus por 0-3 para acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones, declaró tras el partido que su equipo está "entre los ocho mejores" y va a "seguir soñando". "Orgullo muy grande. Sabíamos que podíamos hacerlo ante un gran club, ante un gran equipo y en uno de los estadios más bonitos del mundo, y encima con nuestra gente, que nos arropa cada día, que nos acompañanW", dijo Moreno a Movistar+. "Sabíamos que iba a ser un partido igualado, un partido difícil, ajustado... Luego, cuando hemos marcado, nos hemos sentido quizá más cómodos. Pero hoy es una noche mágica, una noche alegre y la verdad que me alegro mucho por el 'Presi', por Fernando (Roig), por (José Manuel) Llaneza (vicepresidente), que siempre está presente con nosotros, y por toda la gente y por toda la afición y todo el equipo. Y el 'staff'...", dijo. "Creíamos que podíamos hacerlo. Hemos demostrado siempre que en los partidos grandes competimos, que el equipo da lo máximo al final, da igual los jugadores que estén dentro o fuera. Todos sumamos", agregó. "Todos queremos estar con los mejores de Europa. Estamos entre los ocho mejores y vamos a seguir soñando. Vamos a hacer ese camino juntos", señaló. "Ahora es verdad que tenemos al Cádiz y estamos muy centrados en ello, pero esta noche esa para disfrutarla todos. Sobre el penalti con el que adelantó a su equipo, Gerard Moreno comentó: "Sabía que era un momento importante, un momento decisivo. Tenía la confianza porque tanto el míster, el staff y mis compañeros me dan esa confianza cada día. Entonces sabía que podía hacerlo. Sobre si tiene preferencias en cuartos de final, dijo: "Al final, el que nos toque. Estamos entre los ocho mejores del mundo. Va a ser muy difícil, lo respetaremos, pero que no quepa duda de que vamos a ir a competir". EFE sab