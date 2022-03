Flor Meléndez apuesta por la juventud en Panamá y un triunfo ante Argentina

Ciudad de Panamá, 16 mar El técnico de la selección de baloncesto de Panamá, el puertorriqueño Flor Meléndez, confía en que el relevo generacional suba el nivel al equipo centroamericano, que, afirmó, tiene como un imperativo ganar a Argentina en la próxima ventana de las eliminatorias hacia el Mundial de la especialidad. "Vamos a ponerlo así: debemos ganarle a Paraguay, hacerlo bien, y tenemos la obligación de ganarle a Argentina si queremos seguir pensando en lo que es el Mundial" de Baloncesto que se dará el año próximo en Filipinas, Japón e Indonesia, comentó a Efe el técnico de la "Roja sin mangas". Meléndez reconoce que es el momento preciso de ganarle a los argentinos en la ventana próxima que se jugará en Panamá del 30 de junio al 3 de junio. "En Panamá es obligado ganarle a Argentina. Sacar esa victoria nos ayudaría a llevar puntos acumulados para la otra fase, porque si no tendríamos que ir a jugar una segunda fase y ganar todos los partidos y quizás no tengamos a los jugadores que están en Europa", apuntó. Meléndez señaló que "es positivo que Panamá juegue esta última ventana en casa" y que esperan "el apoyo de la gente, porque el equipo jugó bien esta última ventana, se vio que los jugadores nuevos tienen todo para jugar este baloncesto y esperamos que siga creciendo y entendiendo lo que es el juego". Los panameños juegan en el grupo A del clasificatorio, en el que marchan en la tercera casilla, por debajo de Venezuela y Argentina, con récord de 1 triunfo y tres reveses, solo por encima de Paraguay que está 0-4 en el torneo. El experimentado técnico advirtió que no le gusta dejar nada a la suerte, es por eso que recomendó a la Federación Panameña de Baloncesto, comandada por el otrora baloncestista Jair Peralta, que se mantenga un grupo de jugadores entrenando en Panamá. "Por eso he dicho que tengo que mantener un grupo de jugadores entrenando en el país, porque es difícil enfrentar una ventana solo pensando en las figuras que juegan afuera, porque por ciertas situaciones que vive el mundo, puede que no estén disponibles", manifestó. Apuntó que la pasada ventana del clasificatorio, en la que ganaron su primer partido ante Paraguay, dejó buenas sensaciones en cuanto al relevo generacional que quiere hacer en el equipo panameño. "Empezamos lo que es la renovación hacia el futuro, una serie de renovaciones. En el caso de varios jugadores que no habían podido estar, salimos contentos de esta ventana, porque dominamos al equipo de Paraguay y jugamos un gran partido ante Argentina", acotó. Agregó que "yo creo que nosotros que con los jugadores con los profesionales fuera de Panamá y los universitarios, si logramos juntar ese grupo, esa selección le puede traer mucha alegría al pueblo panameño". "Hay mucho talento, muchos jugadores que me gustaría verlos jugar juntos y eso nos llevaría a jugar la AmeriCup 2022 con un equipo completo y entrenado. Creo que seríamos unos de los equipos fuertes del torneo", precisó el entrenador. Rogelio Adonican Osorio