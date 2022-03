En la Sudamericana Junior expone su racha ganadora de local ante Equidad

Barranquilla (Colombia), 16 mar Con la ventaja de haber logrado un empate de visitante en el partido de ida realizado hace una semana en Bogotá, Junior recibirá este jueves en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla al La Equidad, en el juego de vuelta de la primera fase de Copa Sudamericana. Además de clasificar a la fase de grupos del torneo continental, el cuadro barranquillero, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, buscará extender su positivo desempeño jugando en casa, en donde ha ganado los cinco encuentros disputados en la liga colombiana en lo que va del año. Los "rojiblancos" son los favoritos para imponerse en la llave, no solamente porque lograron empatarle de visitante al cuadro "asegurador", sino porque además tiene una de las mejores nóminas del torneo local, donde se destacan los goleadores Miguel Ángel Borja, Fernando Uribe y el creativo venezolano Luis "Cariaco" González. Para el partido en Barranquilla el entrenador Cruz Real mantendría la misma zaga que jugó en Bogotá, con Sebastián Viera en el arco; Jorge Arias y Dany Rosero como centrales y Gabriel Fuentes y Fabián Viáfara por las puntas. Al igual que en el partido de hace una semana el polifuncional Homer Martínez acompañaría a Didier Moreno en la zona de contención. En la zona de creación Cruz Real cambiaría el módulo integrado por "Cariaco" González como enlace, Borja como único delantero y Fredy Hinestroza con Edwin Cetré por las bandas, reemplazando a los dos últimos por el volante Yesus Cabrera y el goleador Fernando Uribe para ganar volumen de ataque. Mientras que Junior en la liga colombiana está en la quinta posición de la tabla con 18 puntos con 6 ganados (5 de local), 4 perdidos y ningún empate, La Equidad es décimo con 13 unidades resultado de 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas. En la víspera del partido de vuelta se ha caldeado el ambiente debido a las declaraciones del técnico de La Equidad, Alexis García, quien cuestionó lo afirmado por el entrenador de arqueros de Junior José María Pazo sobre el esquema defensivo del equipo capitalino en el partido de Bogotá. "Parece un poco obsceno el concepto de José María Pazo, que no creo que tenga la capacidad para hablar de esa manera", dijo García a los medios de comunicación anotando que al Junior podían llamarlo "el PSG colombiano", en referencia a su costosa nómina que no está acorde con los resultados deportivos. - Probables alineaciones Junior: Sebastián Viera; Jorge Arias, Dany Rosero, Gabriel Fuentes, Fabián Viáfara; Homer Martínez, Didier Moreno, Yesus Cabrera, Luis “Cariaco” González; Miguel Ángel Borja, Fernando Uribe. Entrenador: Juan Cruz Real La Equidad: Román Palacios; Amaury Torralvo, Daniel Polanco, Yoiver González, Joan Castro; Stalin Mota, Nicolás Palacios, Juan Mahecha, David Camacho, Carlos Rivas; Pablo Lima Entrenador: Alexis García. Árbitro: El brasileño Rafael Claus, asistido por sus compatriotas Klever Gil y Marcelo Van Gasse y Edna Alves. Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez. Hora: 19.30 hora local (00.30 GMT del jueves).