El Banco Mundial alerta del "estancamiento" de la productividad en México

Pedro Pablo Cortés Ciudad de México, 16 mar El Banco Mundial (BM) alertó este miércoles del "lastre" del "estancamiento" de la productividad en México, que ha impactado en el crecimiento anual de la economía nacional en los últimos 30 años. "La productividad del país ha crecido en cámara lenta, entre 1990 y 2019 ha sido negativa, por debajo de la de los países de la OCDE y en contraste con otros países similares de América Latina que han tenido un mejor desempeño", declaró Mark R. Thomas, director del BM para México, Colombia y Venezuela. Thomas presentó ante la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno el informe "Crecimiento de la productividad en México" basado en datos de más de 20 millones de empresas encuestadas en los últimos seis censos económicos del país, de 1994 a 2019. El estudio encontró que el PIB por trabajador solo ha crecido 0,1 % en ese periodo, por debajo del promedio de 0,8 % de Latinoamérica y del 1,1 % de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). UN LASTRE Por la baja productividad, el crecimiento económico de México promedió solo el 2,2 % anual de 1990 a 2019, cuando a inicios de los años 80 del siglo pasado crecía con una media de 7 % anual, indicó el informe. “En México el principal lastre para el crecimiento de la economía del producto bruto, ergo del bienestar de las personas, es la productividad total de los factores”, observó Eduardo Olaberria, economista sénior del Banco Mundial y responsable del reporte. El PIB per cápita de México era 30 % el de Estados Unidos en 1990, pero esa proporción ha caído a 20 %, por debajo de economías como Corea del Sur, Malasia y Chile, que México antes superaba. La economía de México no creció a su potencial por perder el nivel de productividad que tuvo durante la época del desarrollo estabilizador, de 1954 a 1970, lamentó Jorge Arreola, director general de Competitividad y Competencia de la SE. “El producto interno bruto sería dos y media o tres veces más grande que el que hoy tenemos. Nuestra realidad sería totalmente otra", manifestó el funcionario mexicano. LLAMADAS DE ALERTA La llamada de alerta ocurre después del crecimiento de 4,8 % del PIB de México en 2021, por debajo de la expectativa del 6 % que esperaba el Gobierno. Además de 5,6 millones de casos y más de 320.000 muertes por covid-19, la quinta cifra más alta del mundo, la pandemia dejó en México una contracción histórica de 8,2 % del PIB en 2020, una caída de la que el país no se ha recuperado. "El crecimiento sostenible e inclusivo del país no ha podido darse en toda su capacidad", advirtió Thomas. Entre las factores que limitan la productividad de las empresas, el BM destacó la falta de acceso al crédito privado de las empresas en México. El crédito privado es solo 39 % del PIB de México mientras que el promedio de Latinoamérica es 60 %, indicó el reporte, que señaló como problema que solo tres bancos concentran el 50 % de los activos. También está la falta de empresas integradas a las cadenas globales, pues apenas el 25 % del valor de las exportaciones son de insumos intermedios con origen nacional. “Hemos visto que existe una gran disparidad entre sectores, empresas y regiones, las compañías conectadas a las cadenas de valor mundiales, duplican la productividad de las que no están conectadas”, observó. Mientras que los estados del norte tienen niveles de productividad similares a los de países como Corea del Sur, los estados del sur son más parecidos a las naciones de Centroamérica. Por ello, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseveró que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aplica políticas como la subida del salario mínimo y proyectos de infraestructura en el sureste, como el corredor interocéanico que conectará el Pacífico con el Atlántico. "Es curioso cuando vemos los números, son aproximadamente de ocho a 10 estados de la república que cargan al resto del país. No es una novedad y tampoco viene a ser sorpresa que el presidente de México esté volteando a ver a parte de esos estados que estaban en la cola de la gráfica”, manifestó. Thomas urgió a las empresas y al Gobierno incrementar la inversión en innovación y desarrollo, que ahora es menor a la de Brasil. “Sabemos que el potencial productivo de México es enorme y su productividad puede situarse al nivel de los países más exitosos”, concluyó. EFE ppc/mqb/cpy (foto)