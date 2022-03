El 88 % de los marroquíes no tendría un amigo homosexual, según un estudio

Rabat, 16 mar Un 88 % de los marroquíes no tendría un amigo homosexual, mientras que un 76 % no lo tendría ateo, según los resultados de un estudio hecho público este miércoles en Rabat por el Moroccan Institute for Policy Analysis (Mipa, independiente). La investigación, que se realizó los pasados meses de octubre y noviembre con una muestra de 1.500 personas mayores de 18 años y de las cuales un 68 % pertenece al medio urbano, indica que casi la mitad (45 %) de los entrevistados no confían en los extranjeros ni en las personas que tienen otras religiones que no sean el islam (50 %). Además, los resultados revelan que los marroquíes que tienen salarios más altos (un 60 % de los que ganan 3.000 euros mensuales) están menos satisfechos con los servicios públicos, mientras que los que ganan menos demostraron más satisfacción (un 70 % de los que reciben 300 euros al mes). Asimismo, indican que casi todos los entrevistados (96 %) no pertenecen a ninguno de los más de treinta partidos políticos que existen en Marruecos, aunque un 42 % sí participó en las últimas elecciones generales de octubre pasado. Respecto a la confianza en las instituciones del Estado, ocho de cada diez entrevistados confían en el Ejército, dos tercios en la policía y la gendarmería, pero solo un tercio confía en el Gobierno y una quinta parte en el Parlamento. Las conclusiones del estudio señalan que un 74 % de las personas entrevistadas cree que los derechos humanos no se respetan en Marruecos, mientras que un 95 % piensa que las prácticas de soborno están extendidas en el país magrebí. EFE ms/pddp