Cuadrado: "No hay explicaciones, a veces el fútbol es así"

Roma, 16 mar El jugador colombiano del Juventus Juan Cuadrado declaró tras la eliminación de Liga de Campeones ante el Villarreal (0-3, 4-1 resultado global) que "no hay explicaciones" para lo sucedido en el Juventus Stadium y que "a veces el fútbol es así". "No hay explicaciones, a veces el fútbol es así. Hicimos una buena primera parte, pero no supimos aprovechar nuestras ocasiones", dijo nada más finalizar el encuentro. "Luego, en la segunda parte, intentamos mover más el balón, pero ellos se cerraron bien y aprovecharon los contraataques. Es una pena, pero sabemos que estos partidos se pueden decidir por estos episodios", añadió el internacional colombiano. "Creo que hicimos lo que nos pidió el entrenador en la segunda parte, intentar mover el balón para romper su defensa, pero ellos estaban muy bien plantados en el campo. Deberíamos haber intentado superarles en los enfrentamientos directos, como hicimos en la primera parte, pero no lo conseguimos", valoró el jugador, uno de los más activos del partido. Tras la eliminación, el hoy extremo y capitán blanquinegro, aseguró que el equipo tiene que centrarse en la Serie A, en la que se encuentran en cuarta posición.