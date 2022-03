Caída del petróleo ofrece un posible alivio al CEO de Petrobras

Joaquim Silva e Luna

(Bloomberg) -- La caída de los precios del crudo puede estar llegando justo a tiempo para el titular de la petrolera estatal de Brasil, que ha estado bajo una intensa presión política.

El presidente Jair Bolsonaro ha culpado al director ejecutivo de Petróleo Brasileiro SA, Joaquim Silva e Luna, por los problemas en las gasolineras, lo que alimenta las especulaciones de que Silva e Luna podría perder su cargo después de un alza de 25% en los precios del diésel la semana pasada. Bolsonaro criticó la medida, y dijo públicamente que “todos pueden ser reemplazados”. La caída del petróleo por debajo de los US$100 el barril esta semana prácticamente eliminó la brecha restante entre lo que Petrobras cobra en la puerta de la refinería y los niveles extranjeros, posiblemente evitando a Silva e Luna cualquier presión inmediata para una nueva alza. Sin duda, los mercados siguen siendo extremadamente volátiles y cualquier alivio podría ser de corta duración.

Como empresa controlada por el Estado en una nación donde, según votantes y políticos, la industria nacional del petróleo debería proteger de las fluctuaciones de los precios internacionales, la administración de Petrobras a menudo es objeto de ataques cuando los precios suben. Dos de sus últimos tres titulares dejaron su cargo o fueron despedidos en medio de disputas por el precio del combustible. La semana pasada, Petrobras y el Gobierno discutieron subsidios para los combustibles, sin llegar a un acuerdo.

El martes, Bolsonaro dijo que esperaba que Petrobras redujera los precios de los combustibles tras la reciente caída del petróleo en los mercados internacionales, según una entrevista con TV Ponta Negra publicada en línea.

La diferencia entre los precios nacionales e internacionales ha caído a 2% para el diésel, por debajo del 40% del 9 de marzo –el día antes de que se anunciara un ajuste interno– y el 9% del 11 de marzo, luego de que el ajuste entrara en vigor, según Abicom. La asociación de importadores de combustible ha criticado a Petrobras por vender con descuento y socavar a otros importadores. La brecha para la gasolina se redujo al 6%, indicó.

