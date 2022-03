Sindicatos europeos piden negociación "real" de la UE con Putin por Ucrania

Bruselas, 15 mar Un centenar de sindicalistas de toda Europa se concentró hoy en Bruselas para solidarizarse con el pueblo ucraniano y reclamar a la Unión Europea (UE) que dé un "paso al frente" y comience una negociación "real" con Rusia para lograr un alto al fuego, en una protesta con mensajes de paz y pancartas de bienvenida a refugiados. La manifestación tuvo lugar una semana antes de la Cumbre Social Tripartita del 23 de marzo, que sentará a sindicatos y patronales junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la UE este semestre. Los sindicalistas, agrupados bajo la Confederación Europea de Sindicatos (CES), aseguraron que las sanciones y los esfuerzos diplomáticos emprendidos hasta ahora no son "suficientes" y criticaron que los dirigentes comunitarios no estén "tomando la iniciativa" en nombre de la UE, más allá de los contactos bilaterales de algunos líderes en solitario. "Pedimos a las instituciones europeas que den un paso al frente y comiencen una negociación real con Vladimir Putin. Es absolutamente necesario exigir un cese al fuego, iniciar verdaderas negociaciones y apostar por la paz y la democracia. Es urgente detener la guerra", recalcó el secretario general de la CES, Luca Visentini, en declaraciones a EFE. En la concentración, que contó con la presencia telemática de trabajadores ucranianos, los sindicatos solicitaron un "esfuerzo extraordinario de solidaridad" por parte de instituciones, sociedad civil e interlocutores sociales para brindar asistencia humanitaria a la población de Ucrania. "Necesitamos brindar apoyo en alimentos, medicamentos, instalaciones y en cualquier otro tipo de bienes que necesite la población en este momento. También es fundamental acoger a los refugiados que vienen de Ucrania y ayudarlos en los países europeos donde se encuentran reubicados", subrayó Visentini. A este respecto, los trabajadores de la CES animaron a que se continúe movilizando dinero sindical para enviar suministros a civiles ucranianos y anunciaron que en la Cumbre Social Tripartita de la próxima semana plantearán que se adopten medidas extraordinarias para ampliar la capacidad de entrega de ayuda humanitaria. "Hay una actividad muy importante realizada por los sindicatos. Los países que están alrededor de Ucrania están dando la bienvenida a millones de refugiados y los sindicatos allí están siendo muy activos dando apoyo. En el movimiento sindical europeo y mundial estamos movilizando recursos monetarios y bienes para ayudar en el terreno", sostuvo Visentini. El secretario general de la CES también pidió a la UE que apruebe medidas para mitigar los efectos de la guerra en el empleo y en la economía europea y, en particular, para frenar el incremento de los precios de la luz, el gas y el petróleo. En este sentido, aseveró que los organismos comunitarios deberían obligar a las compañías multinacionales a mantener bajas las tarifas de la energía y garantizar soluciones para las empresas y los empleados europeos que se vean directamente afectados por las restricciones a Rusia. "Necesitamos que Europa se ocupe de los efectos de estas sanciones en nuestra economía, en nuestros trabajadores y en nuestros hogares. Tenemos una especulación increíblemente desagradable sobre los precios de la energía. No hay justificación para este aumento", sentenció el líder sindical. EFE fhg/cat/pddp (foto) (vídeo) (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)