Presidente Federación Ucrania cree que su selección irá al Mundial

El presidente de la Asociación de Fútbol de Ucrania (UAF), Andriy Pavelko, confió en que su selección irá al Mundial después de la guerra y agradeció la ayuda que la FIFA y la UEFA le prestan para su preparación y con donaciones de ayuda humanitaria. Pavelko, que preside el organismo desde marzo de 2015, explicó que la UAF no ha dejado de funcionar desde el inicio de la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero, aunque trasladó su sede a la región del Transcárpato, junto al Comité Olímpico del país, y que actúa también como centro de coordinación de asistencia durante la guerra. "Confiamos en que esta guerra termine. Cada día estamos más cerca de la victoria. Estoy seguro de que tras la guerra nuestros jugadores darán las mejores emociones a los aficionados: ir al Mundial. Haremos todo lo posible para preparar a nuestro equipo y rendir al máximo. La UEFA y la FIFA nos están ayudando en esto", dijo. En una intervención en el programa "Denisov Time", Pavelko comentó que a todos los aficionados ucranianos "les gustaría que el equipo afrontara las eliminatorias" para el Mundial "de la mejor manera posible", aunque "hoy no estamos hablando de fútbol, sino del país y de vidas humanas". "Hoy nuestra idea es ganar la guerra lo antes posible y terminar el campeonato. No todos los estadios estarán listos, pero encontraremos una oportunidad para terminar el torneo. Los líderes de la UPL y la PFL, Yevhen Dykyi y Oleksandr Kadenko, están en contacto con nosotros. El primer plan es terminar el campeonato deportivamente. Pero entendemos que la situación puede desarrollarse en diferentes escenarios, así que estudiaremos las circunstancias", dijo sobre la posible reanudación de las ligas suspendidas. El presidente también imaginó cómo será la vuelta del fútbol a su país, después de la guerra, y avanzó su deseo de celebrar un partido en Kiev. "Quiero celebrarlo en el Donbas Arena, cuando liberemos nuestra propia tierra de los fascistas rusos, cuando vuelva el tiempo de paz. El Donbas Arena será el mejor regalo para nuestros aficionados", apuntó. Andriy Pavelko quiso agradecer la actitud de la UEFA y de la FIFA desde el inicio de la invasión y el aplazamiento a junio del partido que Ucrania debía jugar este mes contra Escocia y confirmó que mantiene contacto diario con los presidentes de ambos organismos, Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, a los que agradeció haber "tomado decisiones difíciles sobre el país agresor, ayudando en cuestiones humanitarias". "Quiero dar las gracias a Alexander Ceferin, que ha estado llamando desde el principio de la guerra, preguntando qué se puede hacer para ayudar. Hemos abierto un centro de coordinación basado en la Asociación de Fútbol de Ucrania. En cada área hay trabajadores responsables de las cuestiones humanitarias, el fútbol juvenil, los árbitros, los jugadores de la selección nacional, la UPL y la PFL. A petición nuestra, Ceferin ha abierto una sede de coordinación similar en la UEFA. Nos ayuda a coordinarnos con las asociaciones nacionales y los clubes que han respondido y ayudado a nuestros niños", señaló. Sobre la actividad que realiza la UAF estos días, Pavelko explicó que descartó los ofrecimientos de otras federaciones para su traslado a otro país cuando estalló la guerra y que la habilitaron para necesidades humanitarias y como hospital. "Entonces dije que la familia del fútbol y la mía permanecerán en Ucrania hasta el momento de la victoria sobre el fascismo que ha invadido nuestra tierra. Trabajamos 24 horas los 7 días. Ayudamos a miles de niños a pasar a lugares seguros en el extranjero. La casa del fútbol está en primera línea para ayudar a nuestro ejercito a ser lo más efectivo posible en nuestra victoria". concluyó.