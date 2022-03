Panamá no prevé entrar en “lista negra” del GAFI, afirma ministro de Economía

Ciudad de Panamá, 15 mar El Gobierno de Panamá dijo este martes que no prevé entrar en la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que ha pedido al país acelerar acciones que combatan el blanqueo antes de junio próximo para evitar nuevas medidas, entre ellas la posibilidad de ser incluido en ese listado, en le que solo están Irán y Corea del Norte. "No creo que vayamos a una lista negra (del GAFI), pero nuestro reto más importante es salir de esas listas”, dijo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, en la sede de la Cámara De Comercio Industrias y Agricultura (Cciap). En su última actualización, GAFI mantuvo a Panamá en la “lista gris”, en la que está desde 2019, e instó “encarecidamente” al país a “demostrar rápidamente progresos significativos en la finalización de su plan de acción para junio de 2022”. “Hemos estado avanzando con bastante fuerza en todo el tema de las listas, nos quedan acciones para mostrar efectividad, y esperamos este año ser plenamente efectivos”, agregó el ministro. El Gobierno argumenta que están en práctica 8 de 15 acciones exigidas por el GAFI, y reconoce que aún le faltan 7, que incluyen “modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivos de análisis de riesgos, implementación de normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones, enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros”, según la información oficial. “Las medidas que estamos tomando nosotros para salir de las listas son aquellas que casualmente tenemos que profundizar acciones”, declaró el ministro. Detalló que “una de ellas tiene que ver con el sistema de información, sobre el cual se van a volcar una serie de información relacionada con los beneficiarios últimos de las corporaciones, y otra tiene que ver con el monitoreo constante que debemos tener respecto a las empresas”. Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Logró salir en el 2016 pero fue reinsertada en junio de 2019 y permanece desde entonces. En febrero pasado, la Unión Europea (UE) mantuvo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales junto a Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes americanas y Vanuatu, tras constatar que siguen sin cooperar o no han hecho las reformas a las que se habían comprometido. En el caso de Panamá, no cumple los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal y tiene un régimen de exoneración de los ingresos procedentes del extranjero considerado perjudicial por la UE. El país centroamericano se ha comprometido, no obstante, a cumplir las recomendaciones del marco contra la erosión de la base fiscal de la OCDE en lo que respecta a las declaraciones país por país por parte de las multinacionales a tiempo para la revisión de otoño de 2023, según consta en el documento aprobado por el Consejo de ministros de Industria de la UE. EFE adl/gf/cfa (foto)(video)