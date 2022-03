Países UE han emitido unos 1.700 millones de certificados covid

Bruselas, 15 mar Los países de la Unión Europea han emitido unos 1.700 millones de ejemplares del certificado digital covid desde la puesta en marcha en julio de 2021 de ese documento que pretende facilitar los viajes dentro de la UE, según un informe publicado este martes por la Comisión Europea. El segundo informe sobre el impacto y la aplicación del certificado digital covid, publicado hoy, revela asimismo que el documento "se ha convertido en un estándar global, conectando no solo a los 27 Estados miembros de la UE, sino también a 35 terceros países al sistema de la UE", indicó la Comisión. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, consideró que el certificado "ha demostrado ser una herramienta fiable y fácil de usar, que permite a los ciudadanos viajar durante la pandemia de covid 19". "A medida que evoluciona la situación, la Comisión está trabajando para garantizar un rápido retorno a la libre circulación sin restricciones. Instamos a los Estados miembros a que levanten las últimas restricciones de viaje restantes, en particular donde también se están levantando las medidas nacionales", añadió Reynders. En febrero de 2022, la Comisión propuso prorrogar el Reglamento del Certificado Digital COVID de la UE hasta el 30 de junio de 2023. La extensión propuesta tiene como objetivo garantizar su operatividad más allá de su fecha de vencimiento inicial de junio de 2022, ya que no se sabe de momento cómo evolucionará la situación después del verano. Además de la prórroga del Reglamento sobre el Certificado Digital covid de la UE, la Comisión propuso el pasado febrero algunos cambios, como incluir las pruebas de antígenos de laboratorio de alta calidad entre los tipos de tests para los que se puede emitir un certificado. Otra modificación propuesta es la de garantizar que los certificados de vacunación contengan el número total correcto de dosis administradas en cualquier Estado miembro y no solo en el país que expide el certificado.EFE mb/cat/mj (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)