Nicaragua reporta 228 muertos por covid-19 y 18.310 contagios en dos años

Managua, 15 mar La pandemia de la covid-19 ha dejado 228 muertos y 18.310 contagios en Nicaragua desde que el virus fue detectado en este país hace dos años, informó este martes el Ministerio de Salud. En los últimos siete días se registró una persona muerta a causa del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la covid-19, y otras 87 resultaron contagiadas, para totalizar los 228 fallecidos y 18.310 casos confirmados reportados por las autoridades de salud. De acuerdo con el Ministerio de Salud, desde octubre de 2020 la pandemia ha quitado la vida a una persona cada semana, de manera constante. "En la presente semana hubo un fallecido atribuible a covid-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas", según el informe oficial, sin precisar la cantidad de muertos. El Ministerio de Salud no explicó la relación entre los muertos por el coronavirus y los fallecidos con enfermedades crónicas en Nicaragua, un país de 6,6 millones de habitantes. Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia y que reporta 5.988 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 32.110 casos sospechosos de contagio. Las autoridades sanitarias también informaron que un total de 13.855 nicaragüenses han sobrevivido a la enfermedad. Actualmente las autoridades mantienen una jornada permanente de vacunación contra la covid-19 para todas las personas a partir de los dos años de edad. Según cifras oficiales, el 65 % de la población mayor de dos años ya cuentan con el esquema completo de vacunación, mientras que el 90 % tiene al menos una dosis. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha informado que en Nicaragua circulan todas las variantes de preocupación del SARS-CoV-2, principalmente la ómicron, datos que las autoridades locales no han confirmado. Hasta ahora las autoridades nacionales no han establecido restricciones para evitar la propagación de la pandemia en Nicaragua, y son criticadas por la escasa información que brindan sobre la misma. EFE wpr/lfp/gf/rrt