Ministros de Exteriores chino y español mantienen conversación sobre Ucrania

Pekín, 15 mar El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo español, José Manuel Albares, mantuvieron este lunes una conversación telefónica en la que apostaron por el diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania, recoge hoy un comunicado de la Cancillería china. Albares consideró que la situación en Ucrania "amenaza la paz y la seguridad europeas" y aseguró que España "espera que se ponga fin a la guerra mediante el diálogo y la diplomacia". El ministro español mostró su esperanza de que China, a quien definió como "un país amante de la paz y miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", desempeñe "un papel activo" en la promoción de la paz. Por su parte, el canciller chino explicó que, desde el comienzo de la crisis, el país asiático "ha promovido la paz y las conversaciones a su manera" y se mostró esperanzado de que la cuarta ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania tenga "un progreso aceptable para todas las partes". Wang manifestó su rechazo a la "información falsa y las difamaciones" sobre la posición de China, país que "desempeñará un papel constructivo en la resolución de la crisis", aseguró. Recientemente, algunos medios estadounidenses publicaron que Rusia habría pedido ayuda militar a China, algo que fue negado este lunes por uno de los portavoces de la Cancillería china, que lo describió como "pura desinformación". Pese a que Wang dijo a Albares que China "ha defendido el respeto de la soberanía y la integridad territorial de todos los países", también señaló que "deben abordarse las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los implicados". El canciller, que apuntó que el conflicto en Ucrania "es producto de la acumulación y la intensificación de conflictos europeos durante años", expresó su apoyo a que Rusia y Europa "construyan un acuerdo de seguridad europea equilibrado, eficaz y sostenible". Además, Wang insistió en la oposición china a las sanciones, dado que "no tienen base en el derecho internacional" y "no solucionan los problemas", una postura que han mantenido los diplomáticos chinos desde el comienzo de la ofensiva rusa. Asimismo, el ministro chino explicó que su país "no es parte de la crisis" ni quiere "verse afectado por las sanciones" y manifestó que España, a la que definió como "una fuerza estable en Europa", puede "desempeñar un papel activo en la resolución pacífica de la crisis". Desde el comienzo de las acciones militares rusas en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua desde la cual ha pedido que se respete la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania, y en la que ha evitado usar la palabra "invasión" para referirse a la ofensiva rusa, al tiempo que ha reiterado su oposición a las sanciones contra el país euroasiático.