Mercado de créditos apalancados enfrenta éxodo de inversionistas

(Bloomberg) -- El amor de los inversionistas por los préstamos apalancados observado a principios de año ha terminado.

Una medida del rendimiento del mercado, el índice S&P/LSTA Leveraged Loan Price, cerró el lunes en 96,34, el nivel más bajo desde el 4 de enero de 2021. El índice registra una pérdida de 1,6% sobre una base de retorno total del año hasta la fecha.

Dicho nivel dista mucho del de principios de este año, cuando los préstamos apalancados eran el crédito más popular, debido a que los administradores de dinero se agolparon en la clase de activos de tasa flotante mientras se preparaban para un año de aumentos de tasas. Ahora, con la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia alimentando las preocupaciones de estanflación, los inversionistas están huyendo de los activos de riesgo, incluidos los préstamos apalancados, lo que agrega más presión a una cartera de compras apalancadas que ya era débil.

La liquidación es la señal más reciente de que los bancos tendrán que trabajar más para aumentar la demanda en un contexto de mercado cada vez más débil. Los bonos estadounidenses de grado especulativo experimentaron el lunes la mayor pérdida en un día en casi dos años.

