Marzo negro en las bolsas chinas ante los rebrotes y la guerra en Ucrania

Shanghái (China), 15 mar Las bolsas chinas han sufrido importantes desplomes desde que comenzó el mes de marzo debido a factores como los rebrotes de la covid en el país asiático -los peores en dos años- o la incertidumbre derivada de la invasión rusa de Ucrania, entre otros. Desde principios de mes, los tres principales mercados del país -Shanghái y Shenzhen, en la parte continental, y Hong Kong- acumulan descensos a doble dígito. Concretamente, el índice de referencia del parqué shanghainés ha caído un 12,18 % desde el pasado día 1, mientras que el de Shenzhen hizo lo propio en un 13,75 %; el compilado que sigue la evolución de los 300 principales valores de esos dos mercados, el CSI 300, ha descendido un 13,77 %. No obstante, estas cifras palidecen cuando se comparan con el derrumbe del Hang Seng, el selectivo de la Bolsa de Hong Kong, que se ha dejado un 19,1 % el citado período. En los tres mercados, la tendencia ha sido claramente negativa desde el pasado viernes, con Shanghái cediendo un 7,43 %; Shenzhen, un 7,31 %, y Hong Kong, un 10,41 %. La situación no es más alentadora cuando se analiza la evolución en lo que va de año, ya que Shanghái arroja pérdidas del 15,65 %; Shenzhen, del 22 %, y Hong Kong, del 20,88 %. A los temores de los inversores globales sobre la guerra en Ucrania -con ramificaciones económicas como los precios del crudo o de algunos metales industriales clave- se suman los citados rebrotes de la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 en Hong Kong y en la China continental. En Hong Kong, de las 4.279 muertes por covid registradas desde el inicio de la pandemia, 4.066 se han producido desde el 31 de diciembre de 2021. En la China continental, que mantiene cerradas sus fronteras con la antigua colonia británica y con el resto del mundo desde marzo de 2020, no se ha registrado ningún fallecimiento por covid desde enero del año pasado, pero los temores han aumento en los últimos días por la explosión de contagios. Si el pasado jueves se registró el número de positivos sintomáticos más alto en dos años (528), la cifra de hoy es casi 7 veces superior, con 3.507 nuevos casos. Las autoridades ya han decretado el confinamiento de importantes polos industriales como Changchun (noreste), donde se ha suspendido temporalmente la producción en las fábricas del socio local de Toyota o Volkswagen, FAW Group, o Shenzhen (sureste), donde el mayor ensamblador mundial de iPhone, Foxconn, tomó una decisión similar. Además, en Hong Kong las compañías tecnológicas se enfrentan a un tercer factor bajista: los temores a ser excluidas de los mercados estadounidenses, que la semana pasada anunciaron una lista de cinco empresas chinas (BeiGene, Yum China, Zai Lab, ACM Research y Hutchmed) que podrían ser expulsadas por no cumplir con los requisitos de auditorías de los reguladores del país norteamericano. Desde el pasado jueves, cuando se publicó el citado anuncio, el índice que mide la evolución de los valores tecnológicos en el parqué hongkonés, el Hang Seng Tech Index, ha perdido un 21,73 %. EFE vec/aa/alf (foto) (vídeo)