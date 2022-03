Martes, 15 de marzo de 2022 (18.00 GMT)

=============== UCRANIA GUERRA =============== SITUACIÓN Ucrania asume que no entrará en la OTAN pero pide más armas a los aliados Redacción Internacional El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aceptó hoy que su país no entrará en la OTAN, pero insistió en su petición de ayuda y reclamó a los aliados armas para defenderse de la invasión de Rusia, cuyas tropas siguen bombardeando ciudades ucranianas y avanzando lentamente hacia Kiev. En un mensaje por videoconferencia a líderes de los países nórdicos y bálticos convocados en Londres por el primer ministro británico, Boris Johnson, Zelenski expresó su frustración porque, pese a su presunta política de "puertas abiertas", la OTAN no haya admitido como miembro a su país, algo que Ucrania no tiene más remedio que "aceptar", e instó en buscar otras vías de colaboración militar. CUMBRE Biden viajará a Bruselas para participar en cumbres de la UE y la OTAN Bruselas El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participará de forma presencial en una cumbre extraordinaria de la OTAN y en otra cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas el próximo 24 de marzo. La convocatoria de la cumbre extraordinaria de la OTAN la anunció este martes el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, mientras que su presencia en la cumbre europea fue confirmada por fuentes comunitarias. UCRANIA Zelenski insiste ante Parlamento canadiense en pedir zona de exclusión aérea Toronto (Canadá) El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este martes durante una intervención virtual ante el Parlamento canadiense en que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, para impedir el bombardeo ruso de sus ciudades. En un discurso de 11 minutos, Zelenski se dirigió en repetidas ocasiones por su nombre al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y dijo que en estos momentos difíciles es cuando Ucrania sabe "quiénes son sus amigos reales". CONSEJO EUROPA Rusia abandona el Consejo de Europa y revoca el Convenio de Derechos Humanos Estrasburgo (Francia) Rusia anunció este martes que abandona el Consejo de Europa y que revoca el Convenio de Derechos Humanos, informó el portavoz de la secretaria general del organismo, Marija Pejcinovic. La decisión rusa se basa en el artículo 7 del Estatuto de la organización paneuropea, que permite que cualquier miembro "puede retirarse notificando su decisión al secretario general", señaló el portavoz en un comunicado. OTAN Stoltenberg: "China debería condenar firmemente la invasión de Ucrania" Bruselas El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este martes que China "debería unirse al resto del mundo condenando firmemente la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia". "Cualquier apoyo a Rusia, apoyo militar, cualquier otro tipo de apoyo, ayudará a Rusia a llevar a cabo una guerra brutal contra una nación independiente soberana, Ucrania, y le ayudará a seguir librando una guerra que está causando muerte, sufrimiento y una enorme cantidad de destrucción", continuó durante la rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza que se celebra el miércoles en Bruselas. UE Michel habla con Putin y le insta a detener guerra "fratricida" con Ucrania Bruselas El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instó este lunes al presidente ruso, Vladímir Putin, a detener de forma "urgente" su guerra "fratricida" contra Ucrania, en alusión al diálogo en curso entre ambos países para tratar de alcanzar un alto el fuego. En un mensaje en su perfil oficial en Twitter, Michel afirmó que en su conversación telefónica hoy con Putin había destacado "la necesidad urgente de detener la guerra fratricida de Rusia contra Ucrania". PETRÓLEO La OPEP, con dificultades para seguir abriendo los grifos Viena En unos mercados energéticos convulsionados por la guerra en Ucrania y un rebrote de la covid-19 en China, la OPEP afronta crecientes dificultades para recuperar el nivel de producción que tenía antes de la pandemia. Ese es el panorama que presentó este martes la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual, donde admite una gran dificultad a la hora de prever la evolución de la economía mundial y, por tanto, de la demanda de crudo, debido a una "altísima incertidumbre", sobre todo geopolítica. POLONIA La guerra en Ucrania provoca turbulencias en la economía polaca Cracovia (Polonia) Polonia se enfrenta al impacto de la guerra en Ucrania con la urgencia de asimilar a unos dos millones de desplazados que se unirán al millón de ucranianos que ya vivían en el país y con una economía amenazada por su alta inflación y una moneda debilitada.En diciembre de 2020, Pekao, un importante banco estatal polaco, ofrecía un interés negativo en grandes depósitos; y hace una semana escasa, el Banco Central Polaco terminó por situar, tras sucesivas alzas, la tasa de interés de referencia en el 3,5 %, la más alta desde 2013. SEGURIDAD Odesa, la joya del mar Negro, se blinda para lo peor Odesa (Ucrania) Un silencio sepulcral inunda la que fue la ciudad que no dormía y su centro se blinda para preservar la llamada perla del mar Negro. La portuaria Odesa vive sus momentos más tensos a la espera de lo peor: la llegada de las tropas rusas a esta urbe situada en el suroeste de Ucrania. Las barricadas rodean las calles del centro de Odesa en las que solo se ve a unas decenas de personas paseando entre las tiendas cerradas y solo unos pocos espacios están abiertos. Pero lo que abundan son los militares. CHINA China defiende ante EEUU que lidia con la crisis ucraniana "a su manera" Pekín La reunión en Roma de los responsables de Seguridad y Exteriores chino y estadounidense se saldó, según expertos chinos, sin que Washington lograra que Pekín altere su cacareada neutralidad sobre la guerra en Ucrania o que acate las sanciones occidentales a Rusia. El encuentro romano, que durante más de ocho horas sentó al asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, frente al director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi, terminó con unos insustanciales comunicados con pocos detalles sobre lo que realmente se trató en la reunión. R. UNIDO Bálticos y nórdicos refuerzan ejercicios militares ante la amenaza de Rusia Londres Los líderes de nueve países bálticos y nórdicos acordaron este martes reforzar sus ejercicios militares conjuntos en el norte de Europa y recalcaron su voluntad de cooperar para hacer frente al "expansionismo violento" de Rusia. El primer ministro británico, Boris Johnson, ejerció de anfitrión en una cumbre en Londres de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, en inglés), que engloba a Dinamarca, Finlandia, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Suecia y Noruega. REFUGIADOS OIM: La guerra en Ucrania ha provocado la salida de 3 millones de refugiados Ginebra, La guerra en Ucrania ha provocado tres millones de refugiados en 19 días, informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). "Acabamos de recibir las últimas cifras y podemos confirmar que se ha superado la marca de los tres millones de refugiados", dijo a la prensa el portavoz de la OIM en Ginebra, Paul Dillon. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que cerca del noventa por ciento de los refugiados son mujeres y niños, mientras que Unicef ha precisado que cada segundo un niño se convierte en refugiado a causa de la guerra. ------------------------------- CHILE GOBIERNO Boric atribuye al rey de España un retraso en la ceremonia de investidura Santiago de Chile El presidente de Chile, Gabriel Boric, responsabilizó al rey de España, Felipe VI, del retraso en la ceremonia de investidura celebrada el pasado viernes en la ciudad de Valaparaíso, y lo tildó de hecho "inaceptable". "Me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. Pero bueno, son cosas que pasan. Uno tiene que respetar por cierto los protocolos establecidos", señaló Boric durante una entrevista con el canal T13. SIRIA CONFLICTO Once años de guerra dejan 610.000 muertos y una crisis alimentaria en Siria Beirut El conflicto de Siria cumplió este martes once años con un balance acumulado de casi 610.000 muertos y altos niveles de inseguridad alimentaria entre la población, una crisis que se podría agravar debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aliado clave de Damasco, informaron diversas fuentes. Desde el estallido de las revueltas populares contra el Gobierno de Bachar al Asad en marzo de 2011, cerca de 610.000 personas han perdido la vida en el país árabe, entre ellas unos 161.000 civiles, de los que más de 25.000 eran niños, dijo hoy en un comunicado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. CHINA NÍQUEL El 'boom' de los precios del níquel pone en jaque al gigante chino Tsingshan Shanghái (China) El repunte “sin precedentes” de los precios internacionales del níquel tras la invasión rusa de Ucrania provocó que Tsingshan, el mayor productor de este metal en China y en el mundo, copase titulares al quedar en una delicada posición por sus posiciones cortas en Londres. Los temores ante la disrupción del suministro de níquel -Rusia es el tercer mayor minero mundial de este metal- provocaron que su precio batiese récord históricos, poniendo en graves aprietos a Tsingshan, que había efectuado importantes inversiones apostando por su bajada. IRÁN NUCLEAR Redacción Internacional El Gobierno de Estados Unidos ha garantizado a Rusia que las sanciones internacionales impuestas por su invasión de Ucrania no afectarán a su relación comercial y militar con Irán, afirmó este martes el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Tras reunirse en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, para abordar la guerra de Ucrania y las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear, Lavrov aseguró que Washington le garantizó "por escrito" que la cooperación de Rusia con Irán está protegida contra las sanciones, uno de los requisitos exigidos por Moscú para desbloquear las pláticas. ============ CORONAVIRUS ============ CHINA China aísla la provincia con el mayor rebrote desde el original de Wuhan Pekín China se enfrenta a una explosión de casos de covid inédita desde el comienzo de la pandemia en Wuhan en 2020, con rebrotes en el noreste del país y en las metrópolis de Shenzhen y Shanghái que las autoridades locales tratan de atajar aplicando la estricta política de cero covid. El país asiático anunció hoy la detección de 3.602 casos locales de covid en su parte continental, de los cuales más de 3.000 se localizaron en la provincia nororiental de Jilin, fronteriza con Rusia y Corea del Norte. CHILE Chile registra menos de 10.000 casos diarios por primera vez desde enero Santiago de Chile, 15 mar Chile registró este martes menos de 10.000 nuevos casos diarios, una cifra que no se veía desde el pasado enero y que evidencia el retroceso de la pandemia en el país, donde más del 95 % de la población tiene al menos tres dosis de la vacuna. Las autoridades sanitarias informaron que en las últimas 24 horas se detectaron 8.716 nuevos contagios de covid-19 y 34 muertos, lo que deja el balance total desde el inicio de la pandemia en más de 3,3 millones de infecciones y 44.039 fallecidos. BRASIL Brasil confirma primeros dos casos de la variante deltacron de coronavirus Brasilia El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, confirmó este martes que el país ha registrado los dos primeros casos de la nueva variante de coronavirus conocida como deltacron, resultado de una fusión entre la delta y la ómicron. Queiroga dijo a periodistas que ambos casos han sido registrados en el norte del país, en los estados amazónicos de Pará y Amapá, que limitan con Surinam y la Guayana Francesa. SUIZA Los jueces europeos condenan a Suiza por vetar manifestaciones por la covid Estrasburgo (Francia) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a Suiza por haber prohibido organizar con carácter general manifestaciones por el riesgo de la covid, sobre todo porque no hubo un control judicial de una medida que afectaba a derechos importantes en democracia. Para el TEDH, la condena ya supone en sí una satisfacción suficiente para la organización demandante y convocante de las manifestaciones por el daño moral que sufrió, aunque el Estado Suizo tendrá que pagarle 3.000 euros en concepto de costas judiciales. EFE int-pddp