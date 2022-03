Martes, 15 de marzo de 2022 (09.00 GMT)

============ UCRANIA GUERRA ============ SITUACIÓN Siete muertos tras los bombardeos rusos sobre la región ucraniana de Jarkóv Leópolis (Ucrania) Al menos siete personas han muerto durante los bombardeos rusos de las últimas horas sobre la región ucraniana de Jarkóv, en el este, una de las más castigadas por los ataques de Rusia en Ucrania. Tres personas fueron rescatadas con vida cuando fueron retirados los escombros de las edificaciones que se vieron afectadas por los bombardeos, informa la agencia Ukrinform. "Las operaciones de rescate continuaron en los distritos residenciales de Kyivski, Shevchenkivski y Novobavarski, de la ciudad de Jarkóv, así como en el distrito de Izium, en esa misma región", informa la dirección Principal del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania en su página de Facebook. SITUACIÓN Los bombardeos destruyen un complejo industrial en la región ucraniana de Sumy Leópolis (Ucrania) El Ejército ruso ha bombardeado en las últimas horas un complejo industrial en la zona de Shostka, en la región de Sumy, y lo ha dejado prácticamente inoperativo, según informó el jefe de la Administración Militar Regional, Dmytro Zhyvytskyi, en su cuenta de Telegram. Se da la circunstancia de que Sumy, en el noreste de Ucrania, es una de las regiones en las que han podido establecerse corredores humanitarios en los últimos días. "Hoy, Shostka fue bombardeada. Las instalaciones industriales, las capacidades de producción fueron golpeadas. Los almacenes fueron destruidos", dijo Zhyvytskyi, según la agencia ucraniana Ukrinform. KIEV El alcalde de Kiev asegura que los rusos volvieron a atacar barrios de la ciudad Leópolis (Ucrania) El Ejército ruso ha vuelto a atacar esta madrugada algunos barrios residenciales de la capital de Kiev, asediada desde hace varios días, confirmó hoy en su cuenta de Telegram, el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó. "El enemigo continúa atacando Kiev", señaló el antiguo boxeador profesional sobre estos ataques que ayer mataron en barrios periféricos de la capital a al menos tres personas. "Temprano en la mañana, los proyectiles alcanzaron varios edificios residenciales: 2 edificios de gran altura en el distrito de Sviatoshynski, 1 en Podilski. Y también en una casa privada", precisó el primer edil de la ciudad. UCRANIA Primeros ministros polaco, checo y esloveno viajan a Kiev Cracovia (Polonia) Los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki, de la República Checa, Pietr Fiala, y de Eslovenia, Janez Jansa, viajarán este martes a Kiev, ciudad que fue bombardeada hoy de nuevo por los rusos, para entrevistarse con el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, informó un comunicado del gobierno polaco. En el programa oficial figura también un encuentro con el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal. Según el portavoz del Gobierno polaco, Michal Dworczyk, se trata de "una representación del Consejo Europeo y su objetivo es expresar un firme apoyo a la lucha de Ucrania por su independencia". UCRANIA Zelenski asegura que Rusia ya ha perdido más que en la guerra de Chechenia Leópolis (Ucrania) El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró hoy en un mensaje de video en su cuenta de Telegram que "el Ejército ruso ha perdido más en Ucrania que en dos sangrientas guerras de años en Chechenia". El mandatario ucraniano precisó que las fuerzas de su país están "infligiendo pérdidas devastadoras" al Ejército ruso desde que invadió Ucrania por orden del presidente Vladimir Putin el pasado 24 de febrero. "Pronto, el número de helicópteros rusos derribados llegará a las cientos de unidades. Ya han perdido 80 aviones de combate, cientos de tanques, miles de otros equipos", agregó Zelenski. EEUU EEUU asegura que tiene rutas múltiples para envío de ayuda militar a Ucrania Washington Estados Unidos afirmó este lunes que tiene "rutas múltiples" para hacer llegar su asistencia militar a Ucrania, tras el bombardeo ruso del pasado fin de semana contra una base castrense en el oeste ucraniano, a solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia. El Pentágono no ve que ese ataque, que causó 35 muertos y 134 heridos, sea "un punto de inflexión" en el conflicto, iniciado el pasado 24 de febrero por Rusia. Así lo señaló el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, en una rueda de prensa, donde descartó que ese bombardeo ruso y otros similares contra puntos del oeste de Ucrania vayan a suponer un cambio en la situación. CHERNÓBIL Militares rusos y guardias ucranianos controlan Chernóbil y Zaporiyia Redacción Internacional Militares rusos controlan las centrales nucleares de Chernóbil y Zaporiyia junto con guardias y personal ucranianos, aseguró esta noche Alexey Polishchuk, director del Segundo Departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, a la agencia Sputnik. En sus declaraciones, Polishchuk dijo además que las dos centrales habían vuelto a operar con normalidad, y que los niveles de radiación eran también normales, "lo cual está confirmado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)". _____________________________ CHILE GOBIERNO Boric pide "integración regional" para causas comunes como crisis venezolana Santiago de Chile El presidente de Chile, Gabriel Boric, adelantó este lunes las líneas maestras de su política exterior y reafirmó su deseo de avanzar hacia la integración regional para que Latinoamérica "vuelva a tener voz en el mundo". En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en La Moneda, el joven mandatario habló sobre el éxodo masivo de venezolanos, la crisis climática, las relaciones con Bolivia a las puertas de las audiencias por el río Silala, la guerra en Ucrania y la necesidad de construir organismos regionales sólidos y duraderos. EEUU VENEZUELA EE.UU. descarta "por ahora" importar petróleo de Venezuela Washington Estados Unidos aseguró este lunes que "por ahora" no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela, y confirmó que habló con Colombia para que aumente su suministro de crudo a nivel global. "No es algo sobre lo que estemos conversando de forma activa por ahora", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria COLOMBIA ELECCIONES La carrera por la Presidencia de Colombia arranca en firme sin ficha uribista Bogotá La carrera por la Presidencia de Colombia arrancó en firme este lunes luego de las elecciones legislativas y consultas del domingo en las que dominó la izquierda, liderada por Gustavo Petro, mientras la derecha busca recomponer sus fuerzas alrededor de la candidatura de Federico Gutiérrez. La primera consecuencia de los resultados de las elecciones del domingo fue la renuncia de Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia por el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. CORONAVIRUS CHINA China suma 3.507 nuevos casos locales de covid, cifra récord desde 2020 Pekín La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 3.602 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este lunes, 3.507 de ellos por contagio local en diferentes puntos del país, destacando los hallados en Jilin (noreste, 3.076), Shandong (este, 106) y Shaanxi (centro, 53). El país asiático no registraba tantos nuevos casos diarios desde los primeros meses de la pandemia en 2020. INDIA RELIGIÓN Un alto tribunal indio ratifica la prohibición del hiyab en las aulas Nueva Delhi Un alto tribunal de la India consideró este martes que el hiyab no es fundamental para la práctica del islam, ratificando así la prohibición en la práctica de esta prenda en las aulas del estado sureño de Karnataka, tras una orden gubernamental que ha causado protestas y una fuerte polémica."Tenemos la opinión bien fundada de que el porte del hiyab por cualquier mujer musulmana no forma una parte esencial de la práctica religiosa de la fe islámica", afirmó el presidente del Tribunal Superior de Karnataka, Ritu Raj Awasthi, durante la lectura de la sentencia. ARMAMENTO INFORME EEUU amplió dominio en el último lustro mientras Europa disparó gasto militar Copenhague EE.UU. amplió su condición de mayor exportador mundial de armas en el último lustro, período en el que Europa registró un acusado aumento de la compra de armamento, señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Aunque a nivel global se produjo una caída del 4,6 % respecto al gasto del lustro anterior (2012-2016), hubo grandes diferencias regionales, con aumentos importantes en la compra de armas en Europa, este de Asia, Oceanía y Oriente Medio, mientras Sudamérica registró el nivel más bajo en cinco décadas. EFE int-pi