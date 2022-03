Martes, 15 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

=============== UCRANIA GUERRA =============== SITUACIÓN Rusia y Ucrania negocian bajo la sospecha de la ayuda china a Moscú Redacción InternacionaL La sospecha de una posible ayuda económica y militar de China a Rusia en la guerra de Ucrania puede influir en las cuarta ronda de negociaciones que mantienen, en este caso por videoconferencia, las delegaciones rusa y ucraniana para conseguir un alto y que hoy se aplazaron con el compromiso de reanudarlas mañana, martes. "Hemos hecho una pausa técnica hasta mañana para un trabajo adicional en los subgrupos y para concretar determinados aspectos. Las negociaciones continúan", aseguró en su cuenta de Telegram Mijaíl Podoliak, asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según informan las agencias locales rusas. SEGURIDAD EE.UU y China apuestan por mantener el diálogo pese al recelo sobre Ucrania Roma Altos representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de China se reunieron hoy en Roma para abordar, entre otras cosas, la guerra en Ucrania y apostaron por mantener "abierto" el diálogo pese al recelo ante una eventual ayuda a Moscú. El encuentro romano fue de alto nivel diplomático al sentar en torno a la mesa al asesor de seguridad nacional del Gobierno de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi. Sobre la reunión, que tuvo lugar en un blindado hotel de esta capital, sobrevolaron las sospechas estadounidenses de una supuesta petición de ayuda militar de Moscú a Pekín, que los aludidos niegan. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, negó que se haya pedido ayuda a Pekín y lo mismo hizo la embajada china en Roma, que acusó a Estados Unidos de "difundir informaciones falsas" en su contra sobre la cuestión ucraniana". EEUU EEUU asegura que tiene rutas múltiples para envío de ayuda militar a Ucrania Washington Estados Unidos afirmó este lunes que tiene "rutas múltiples" para hacer llegar su asistencia militar a Ucrania, tras el bombardeo ruso del pasado fin de semana contra una base castrense en el oeste ucraniano, a solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia. El Pentágono no ve que ese ataque, que causó 35 muertos y 134 heridos, sea "un punto de inflexión" en el conflicto, iniciado el pasado 24 de febrero por Rusia. Así lo señaló el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, en una rueda de prensa, donde descartó que ese bombardeo ruso y otros similares contra puntos del oeste de Ucrania vayan a suponer un cambio en la situación. CHERNÓBIL Militares rusos y guardias ucranianos controlan Chernóbil y Zaporiyia Redacción Internacional Militares rusos controlan las centrales nucleares de Chernóbil y Zaporiyia junto con guardias y personal ucranianos, aseguró esta noche Alexey Polishchuk, director del Segundo Departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, a la agencia Sputnik. En sus declaraciones, Polishchuk dijo además que las dos centrales habían vuelto a operar con normalidad, y que los niveles de radiación eran también normales, "lo cual está confirmado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)". EUROGRUPO El Eurogrupo pide ajustes a los países con más deuda en 2023 pese a la guerra Bruselas El Eurogrupo instó este lunes a los países más endeudados de la moneda común, entre los que se encuentra España, a realizar "ajustes" para reducirla "si las condiciones lo permiten", a pesar de reconocer que la guerra en Ucrania ha aumentado la incertidumbre sobre la recuperación económica. Los ministros de Economía y Finanzas de los Diecinueve adoptaron una declaración sobre la posición fiscal que deben adoptar las economías del euro en el próximo año en un encuentro marcado por le impacto que tendrá la invasión de Ucrania por parte de Rusia. REFUGIADOS Polonia, preparada para acoger más refugiados tras ataques cerca de frontera Korczowa-Krakovets (Polonia/Ucrania) Las temperaturas bajo cero y el riesgo de huir de zonas asediadas en Ucrania por las tropas rusas redujo los flujos de llegada a la frontera polaca, pero las autoridades municipales piden a Europa ayuda y cooperación porque los bombardeos cerca de Polonia causarán nuevas olas de refugiados. El polaco Wladyslaw Ortyl, miembro del Comité Europeo de las Regiones y presidente del gobierno regional de Subcarpacia (Podkarpackie), defendió, en una entrevista con Efe, la necesidad de crear una base de datos centralizada que recoja las ofertas específicas para la acogida de refugiados por parte de cada municipio europeo, y no a nivel "país". CONSEJO EUROPA La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debate expulsar a Rusia Estrasburgo (Francia) La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) votará mañana una opinión en la que solicita al Comité de Ministros que pida a Rusia su retirada de la organización y, si no lo hace, fijar una fecha para que deje de ser miembro, según hizo público este lunes la Cámara.Ante "la gravedad de los actos cometidos y la profunda ruptura de la confianza" en Rusia, se "justifica plenamente" la aplicación del artículo 8 del Estatuto de la organización que prevé la expulsión de un Estado miembro, señala el documento, al que tuvo acceso Efe. ONU La ONU crea un equipo de crisis ante el impacto alimentario de la guerra Naciones Unidas La ONU anunció hoy la creación de un equipo de crisis para tratar de responder al impacto que la guerra en Ucrania está teniendo en los mercados globales de alimentos y energía, un problema que amenaza la vida de millones de personas en países en vías de desarrollo, según la organización. "Esta guerra va mucho más allá de Ucrania. También es un ataque contra las personas y países más vulnerables del mundo", aseguró el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en declaraciones a los periodistas. ESPAÑA Inmovilizado en España el superyate de oligarca ruso de armamento Madrid El superyate 'Valerie', vinculado al oligarca ruso Sergei Chemezov, valorado en 140 millones de dólares y de 85 metros de eslora, ha sido inmovilizado en la ciudad española de Barcelona en aplicación de las sanciones aprobadas por la UE contra Rusia, el régimen de su presidente, Vladímir Putin, y los cabecillas de su entramado económico. El yate, atracado en Barcelona, nordeste de España, para tareas de mantenimiento y reparación, tiene bandera de las islas de San Vicente y las Granadinas y se encuentra en un astillero de la ciudad. _____________________________ CHILE GOBIERNO Boric pide "integración regional" para causas comunes como crisis venezolana Santiago de Chile El presidente de Chile, Gabriel Boric, adelantó este lunes las líneas maestras de su política exterior y reafirmó su deseo de avanzar hacia la integración regional para que Latinoamérica "vuelva a tener voz en el mundo". En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en La Moneda, el joven mandatario habló sobre el éxodo masivo de venezolanos, la crisis climática, las relaciones con Bolivia a las puertas de las audiencias por el río Silala, la guerra en Ucrania y la necesidad de construir organismos regionales sólidos y duraderos. PERÚ CRISIS Congreso aprueba debatir la moción de destitución del presidente peruano Lima El Congreso de Perú aprobó este lunes admitir a debate la moción de destitución contra el presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, por "permanente incapacidad moral" para ocupar el cargo. En una sesión plenaria convocada para esta jornada, un total de 76 legisladores votaron a favor, 41 votaron en contra y hubo una abstención. EEUU VENEZUELA EE.UU. descarta "por ahora" importar petróleo de Venezuela Washington Estados Unidos aseguró este lunes que "por ahora" no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela, y confirmó que habló con Colombia para que aumente su suministro de crudo a nivel global. "No es algo sobre lo que estemos conversando de forma activa por ahora", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria R.UNIDO ASSANGE El Tribunal Supremo británico da vía libre a la extradición de Assange Londres El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, desestimó este lunes un recurso presentado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lo que da luz verde a su extradición a Estados Unidos. El caso pasará en breve a la ministra británica del Interior, Priti Patel, que debe autorizar la entrega, aunque se espera que la defensa recurra otras partes del proceso, lo que podría ralentizarlo. YIHADISTAS BURKINA FASO Mueren 13 gendarmes y otros cinco heridos durante una emboscada en Burkina Faso Uagadugú Trece gendarmes murieron y cinco resultaron heridos este domingo en una emboscada por hombres armados en la región Centro-Norte de Burkina Faso, un país golpeado con frecuencia por el yihadismo, informó la Gendarmería burkinesa. El ataque sucedió en la carretera Kaya-Dori, a unos 5 kilómetros de la localidad de Taparko, en la provincia de Namentenga, después de que un escuadrón de la Gendarmería acudiera a socorrer a las víctimas de la explosión de un autobús que pisó una mina improvisada. COLOMBIA ELECCIONES La carrera por la Presidencia de Colombia arranca en firme sin ficha uribista Bogotá La carrera por la Presidencia de Colombia arrancó en firme este lunes luego de las elecciones legislativas y consultas del domingo en las que dominó la izquierda, liderada por Gustavo Petro, mientras la derecha busca recomponer sus fuerzas alrededor de la candidatura de Federico Gutiérrez. La primera consecuencia de los resultados de las elecciones del domingo fue la renuncia de Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia por el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. AUSTRALIA RUSIA Australia y Holanda inician acciones legales contra Rusia por derribo de MH17 Sídney (Australia) El Gobierno de Australia anunció este lunes que ha iniciado junto a Holanda acciones legales contra Rusia por el derribo del vuelo MH17, que en 2014 fue alcanzado por un misil mientra volaba sobre el este de Ucrania. La acción conjunta llevará el incidente, investigado también por un tribunal holandés, ante la Organización Internacional de Aviación Civil, una agencia de la ONU especializada en seguridad aérea y cuya función es mediadora pero que tiene potestad para condenar o imponer sanciones contra países que infrinjan la ley internacional. ARMAMENTO INFORME EEUU amplió dominio en el último lustro mientras Europa disparó gasto militar Copenhague EE.UU. amplió su condición de mayor exportador mundial de armas en el último lustro, período en el que Europa registró un acusado aumento de la compra de armamento, señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Aunque a nivel global se produjo una caída del 4,6 % respecto al gasto del lustro anterior (2012-2016), hubo grandes diferencias regionales, con aumentos importantes en la compra de armas en Europa, este de Asia, Oceanía y Oriente Medio, mientras Sudamérica registró el nivel más bajo en cinco décadas. am. ============ CORONAVIRUS ============ CHINA China suma 3.507 nuevos casos locales de covid, cifra récord desde 2020 Pekín La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 3.602 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este lunes, 3.507 de ellos por contagio local en diferentes puntos del país, destacando los hallados en Jilin (noreste, 3.076), Shandong (este, 106) y Shaanxi (centro, 53). El país asiático no registraba tantos nuevos casos diarios desde los primeros meses de la pandemia en 2020. INDIA India baja de los 3.000 casos diarios de covid por primera vez en casi 2 años Nueva Delhi, 14 mar La India confirmó este lunes 2.503 nuevos contagios de coronavirus, el número más bajo reportado en casi dos años, un dato que eleva el optimismo sobre el posible fin de la fase más dura de la pandemia, que ha causado en el país 42,9 millones de casos oficiales y más de medio millón muertes. Datos como los de hoy no se habían informado en el país desde mayo de 2020, cuando la nación se encontraba apenas al comienzo de la pandemia y su población de más de 1.350 millones de habitantes se encontraba bajo duras restricciones de movimiento tras la imposición de un confinamiento total. FRANCIA La mascarilla deja de ser obligatoria en interiores en Francia con salvedades París La mascarilla deja de ser obligatoria en Francia a partir de este lunes en interiores, tras más de un año y medio, con algunas excepciones como los transportes públicos, los centros sanitarios o las residencias de ancianos. El levantamiento de esta obligación, que había sido anunciado el pasado día 3 por el primer ministro, Jean Castex, por el fuerte descenso de la presión epidémica de la variante ómicron, va acompañado del fin de la exigencia del certificado de vacunación. R. UNIDO El Reino Unido retira todas las restricciones de viaje contra la pandemia Londres El Gobierno británico retirará a partir del próximo viernes todas las restricciones de viaje que quedaban en pie para evitar contagios de covid-19, incluidos los test para personas no vacunadas y los formularios de localización, avanzó hoy el ministro de Transporte, Grant Shapps. Hasta ahora, los viajeros sin la pauta completa de una vacuna contra el coronavirus debían someterse a un test antes de volar hacia Inglaterra y a otro tras la llegada al país. ALEMANIA Alemania registra nuevo máximo de incidencia, pero mantiene plan de apertura Berlín Alemania registró un nuevo máximo de incidencia acumulada con nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días a seis días de que se relajen gran parte de las restricciones impuestas por la pandemia. Así, la incidencia acumulada se sitúa en 1,543,0, después de 1526,8 ayer, 1,259,2 hace una semana y 1,459,8 hace un mes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizado la pasada madrugada. EFE nch-cd.gcf