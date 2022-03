Los Steelers eligen a Mitchell Trubisky como sucesor de Ben Roethlisberger

Redacción deportes, 14 mar Los Pittsburgh Steelers eligieron este lunes al sucesor de su pasador retirado Ben Roethlisberger en el exmariscal de campo de los Buffalo Bills, Mitchell Trubisky. El equipo del entrenador Mike Tomlin llegó a un acuerdo con el pasador de 27 años por dos años a cambio de 14.25 millones de dólares. En enero pasado, Roethlisberger, de 40 años, legendario mariscal de campo de los Steelers dijo adiós luego de 18 temporadas en el equipo con el que ganó dos Super Bowls, ocho títulos de División y acumuló 64.088 yardas, 165 victorias y 418 anotaciones. Ante el retiro del dueño del jersey número siete, Mitchell Trubisky se perfila como el pasador titular por encima de Mason Rudolph, de 26 años, y el novato de 24, Dwayne Haskins, seleccionado en el lugar 15 de la primera ronda del Draft 2019. Trubisky vivirá su sexta temporada en la NFL, a la que llegó escogido en la primera ronda del 2017 para los Chicago Bears, escuadra con la que permaneció hasta 2020, en 2021 pasó a los Bills con los que fue suplente de Josh Allen. En otros cambios relevantes de este lunes, los New York Jets firmaron al ala cerrada Christopher James Uzomah, ex de los campeones de la Conferencia Americana, los Cincinnati Bengals, con un contrato de tres años a cambio de 24 millones de dólares. Además de Uzomah los Jets también llegaron a un acuerdo con el guardia jamaicano Laken Tomlinson, ex de los San Francisco 49ers, también por tres temporadas, por 40 millones de dólares. En Miami, los Dolphins reforzaron su ofensiva con tres jugadores. El receptor Cedrick Wilson, ex de Cowboys, con un contrato de 22.8 millones por tres años; el excorredor de Cardinals, Chase Edmons, por dos campañas a cambio de 12.6 millones de dólares; y el pasador Teddy Bridgewater, ex de los Broncos, quien firmó por un año. La línea defensiva de los Dolphins retuvo a su ala estelar Emmanuel Ogbah gracias a un acuerdo de cuatro años por 65 millones. También este lunes los Buffalo Bills se hicieron con los servicios del liniero defensivo Tim Settle, quien jugó con los Washington Commanders entre 2018 y 2021. El liniero defensivo David Jones dejó a los San Francisco 49ers para defender a los Denver Broncos, escuadra con la que obtendrá 30 millones de dólares por las próximas tres temporadas. Luego del anuncio del regreso del pasador Tom Brady para jugar la campaña 2022 con los Tampa Bay Buccaneers, el equipo del entrenador Bruce Arians compartió la renovación del centro Ryan Jensen, además de la del esquinero Carlton Davis.EFE as/gb/ga