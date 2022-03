Lavrov: EEUU garantizó que las sanciones no afectarán la relación Rusia-Irán

Redacción Internacional, 15 mar El Gobierno de Estados Unidos ha garantizado a Rusia que las sanciones internacionales impuestas por su invasión de Ucrania no afectarán a su relación comercial y militar con Irán, afirmó este martes el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Tras reunirse en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, para abordar la guerra de Ucrania y las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear, Lavrov aseguró que Washington le garantizó "por escrito" que la cooperación de Rusia con Irán está protegida contra las sanciones, uno de los requisitos exigidos por Moscú para desbloquear las pláticas. "Hemos recibido garantías por escrito. Son parte del acuerdo sobre la reanudación del Plan de Acción Integral conjunto [JCPOA] sobre el programa nuclear de Irán", dijo Lavrov en declaraciones recogidas por las agencias oficiales rusas. Lavrov aseguró que esta "sólida protección" ampara todos los proyectos incluidos en el JCPOA, entre ellos la "participación directa de nuestras empresas y especialistas" en el proyecto de la central nuclear de Bushehr, que opera desde 2011 y se encuentra a 17 kilómetros de la ciudad sureña del mismo nombre, en la costa del golfo Pérsico. Antes del encuentro con su colega iraní, el responsable de Exteriores ruso había dicho que las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Teherán, tras la retirada unilateral de Estados Unidos del pacto de 2015, se encuentran "en la recta final". Irán está inmerso en negociaciones para salvar el pacto de 2015 con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, con la participación indirecta de Estados Unidos, cuyo anterior presidente, Donald Trump, se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018 y reimpuso las sanciones a Teherán. Tras 11 meses de duras negociaciones todo parecía indicar que estaba cerrado el acuerdo que limita el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Pero a comienzos de mes, Lávrov pidió garantías por escrito de que la relaciones comerciales y militares con Teherán no se verán afectadas por las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania que lanzó el 24 de febrero, que ha generado la protesta del resto de integrantes en las negociaciones con Irán y la imposición de sanciones a Moscú. Por su parte, el ministro iraní Abdolahian dijo en la misma rueda de prensa al término de la reunión que su colega ucraniano, Dmitri Kuleba, le había pedido trasladar a Lavrov un mensaje sobre la necesidad de alcanzar una solución política a la invasión de Ucrania. "En la tarde de ayer (lunes) mantuve una larga conversación con el ministro de Exteriores de Ucrania, me pidió que entregara al señor Lavrov el mensaje de que Ucrania aboga por cesar la guerra y centrarse en la solución política", dijo Abdolahian al finalizar el encuentro, y se mostró a favor de una solución en esa línea. Representantes de Ucrania y Rusia mantienen negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y de las que hoy comenzó la quinta ronda. Lavrov reiteró en la rueda de prensa que, para Rusia, el objetivo de esas negociaciones es "garantizar el estatus militar neutral de Ucrania en el contexto de las garantías de seguridad para todos los participantes en este proceso, en el contexto de la desmilitarización de Ucrania, para que ninguna amenaza para Rusia provenga de su territorio". EFE int-hma NOTA A LOS ABONADOS. La Agencia Efe ha suspendido temporalmente la producción de noticias desde Rusia debido a la amenaza que supone para sus periodistas la reforma del código penal. Efe seguirá informando en la medida de lo posible desde otros lugares sobre esta grave crisis.