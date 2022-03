Las tintoreras de Mali que sacan adelante a sus familias pese al yihadismo

Idrissa Diakité Bandiagara (Mali), 15 mar En Bandiagara, en el centro de Mali, las mujeres sacan adelante a sus familias valiéndose de un oficio centenario. Son las tintoreras del índigo, el color que usan para teñir sus telas mientras sus hombres, los cazadores dogón, luchan contra los yihadistas en una zona azotada por el terrorismo. La crisis de seguridad que vive este país de la región del Sahel ha dejado muchas familias rotas y privado del turismo a las tintoreras, que antiguamente vendían algunas de esas telas tradicionales a los visitantes y ahora subsisten a duras penas con este arte heredado de madres a hijas. Las mujeres dogón siempre han estado en el corazón de la economía familiar de esta tribu. Además de encargarse de las labores de la casa, son comerciantes, agriculturas y artesanas del tinte, usando para este oficio materias obtenidas de árboles y la arcilla. Tradicionalmente, los hombres de esta tribu animista se han dedicado a cazar y sembrar la tierra, aunque en los últimos años, con la escalada del yihadismo, se han visto forzados a combatir a estos grupos terroristas para llenar el vacío de seguridad que sufre la zona. Sus mujeres, muchas viudas a edades tempranas, han tenido que trabajar aún más para dar de comer a sus hijos y algunas de las tintoreras han creado una asociación, Ambadingué, con el objetivo de ganar en productividad y competitividad y preservar este oficio milenario. FALTA DE AGUA, MATERIAS PRIMAS Y TURISMO Al frente de Ambadingué está Djénèba Guindo, de 65 años, que explica a Efe el camino recorrido y los problemas con que se encuentran. "Fundamos la sociedad entre nosotras para salir de la precariedad y prosperar", afirma, aunque reconoce que "hoy en día no faltan las dificultades". "Nos enfrentamos al problema recurrente de la falta de agua, de la subida de las materias primas y del acceso al mercado. También, como consecuencia de la crisis, de la falta de turistas y de comerciantes". Y es que antes de la crisis de seguridad en el país, donde los yihadistas seguidores de Al Qaeda y del Estado Islámico llevan a cabo ataques constantes contra militares y civiles, las mujeres de Ambadingué vendían sus telas a los turistas, sobre todo occidentales, y las exportaban también a países de la región como Costa de Marfil o Senegal. El teñido para estas mujeres es una herencia ancestral y el trabajo incluye a la producción de hilados de algodón, su conversión en tejidos y la tintorería. "Yo aprendí desde pequeña con mi madre, que lo aprendió de mi abuela. Al principio solo hacía los hilos de algodón, pero luego aprendí a hacer todo el proceso", cuenta Djénèba, a quien esta artesanía le permitió alimentar a sus dos hijos. Los colores de las telas no son inocentes y cada uno significa algo en la sociedad dogón. Los hombres se visten de marrón y las mujeres usan diferentes tonos de azul dependiendo de su estado civil y otras circunstancias. Así, las viudas visten de negro e índigo y las recién casadas y que acaban de dar a luz, de un azul más claro. UN SUEÑO: LA PAZ A pesar de la guerra y la inseguridad las tintoreras de Ambadingué en Bandiagara siguen manteniendo su optimismo, como los colores de las telas de Djénèba, y miran hacia el futuro. "Mi sueño es la paz. Realmente se necesita en estos días. Invito a todos a la paz de los corazones y las mentes para la felicidad de las mujeres y las familias", dice Djènéba. Baba Napo, un antiguo guía turístico de la zona, explica que desde 2012 la región ya no acoge visitantes y las mujeres se ven apocadas al olvido a casi 700 kilómetros de la capital, Bamako. "Pido a las autoridades administrativas y políticas que pongan en valor a estas madres coraje. Hay que darles más oportunidades y apoyarlas en esta situación. Muchas de ellas son viudas que mantienen a sus familias", afirma a Efe. Antes de que la inseguridad se adueñara del país, que acumula dos golpes de Estado en menos de un año y ahora se enfrenta a la salida de las tropas antiterroristas francesas por problemas con el gobierno golpista, Baba cuenta que pudo llevar estas telas en sus viajes a Europa, donde las vendía al doble o triple de su precio. "Hay que orientar a estas mujeres valientes hacia las ferias internacionales, hay que formarlas y equiparlas. Es muy importante para asegurar su futuro", opina. EFE id.mt.ms/jgb (foto) (vídeo)