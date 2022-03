La tailandesa PTTEP sustituirá a TotalEnergies en yacimiento de gas birmano

Bangkok, 15 mar La empresa energética tailandesa PTT Exploration and Production (PTTEP) explotará a partir de julio el yacimiento de gas de Yadana, en Birmania, después de que la francesa TotalEnergies anunciara en enero su salida para no financiar a la junta militar golpista. PTTEP afirmó en un comunicado que "reconoce que el acceso igualitario a la energía es un derecho humano fundamental que tiene todo el mundo" y justificó su decisión para "garantizar que no se interrumpa el suministro de gas natural". La empresa estatal tailandesa tomará el relevo en julio después de que la firma francesa anunciara en enero que dejará el país "sin ninguna contrapartida financiera" y que esa retirada se hará respetando los contratos que tiene para la explotación del yacimiento de gas de Yadana y el de la sociedad MGTC, concesionaria del gasoducto para su exportación. El yacimiento de Yadana produce 770 millones de pies cúbicos estándar de gas al día, de los cuales 220 millones suponen la mitad de la electricidad generada con gas en el país, mientras que los 550 millones restantes son exportados a Tailandia, donde satisfacen el 11 % de la demanda de gas del país. TotalEnergies es el operador desde 1992 con una participación del 31,24 %, que abandonará por completo a partir del 20 de julio, cuando PTTEP detentará el 37,1 % de la participación, la estatal birmana Myanma Oil and Gas Enterprise el 21,8 % y la filial de la estadounidense Chevron, Unocal Myanmar Offshore Company Limited, el 41,1 %. Los militares birmanos, liderados por Min Aung Hlaing, tomaron el poder el 1 de febrero de 2021 bajo el pretexto de un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2021, en las que arrasó el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, con el aval de los observadores locales e internacionales. En su represión, las fuerzas de la junta militar han causado más de 1.600 muertos y detenido a 12.654 personas, incluida la depuesta líder Aung San Suu Kyi, condenada a seis años de cárcel en algunos de los múltiples procesos que tiene abiertos. EFE bkk-esj/raa/ah