Investigan a policía por arroja al suelo a sospechoso que huía con bebé

Los Ángeles, 15 mar El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés) investiga este martes un incidente en el que un bebé de 10 meses resultó con una fractura de cráneo después de que un agente derribara al padre mientras huía tras un accidente. "El niño fue transportado a un hospital local donde recibió tratamiento por una pequeña fractura de cráneo", dijo el capitán capitán Stacy Spell. Agregó que el menor dio positivo por cocaína y fentanilo. La investigación sobre un posible uso de fuerza excesiva de la policía se remonta a un caso ocurrido el pasado 11 de febrero, cuando los oficiales vieron al conductor de un vehículo con vidrios polarizados que chocó contra un camión tras manejar erráticamente. Según el capitán, el conductor, identificado como Josué Huerta, de 25 años, huyó cuando vio los oficiales. En un video publicado por la policía de Los Ángeles se ven los daños causados por el accidente y la revisión del vehículo antes de comenzar la persecución a pie. El vídeo también contiene las imágenes de la cámara corporal de un oficial que muestran la persecución de los policías a Huerta, que al parecer no se percataron que cargaba un bebé. Un policía gritó al sospechoso que se detuviera antes de derribarlo al piso. Spell aclaró que no sabían que el sospechoso sostenía a un bebé. En el vídeo se puede escuchar al bebé llorando tras caer al suelo. "Lo siento, pero estoy tratando de llevarlo a casa", grita Huerta cuando un oficial dice: "¿Estás bromeando?". Uno de los oficiales toma al bebé de manos de su padre antes de que otros pongan a Huerta boca abajo y lo esposen. El capitán manifestó que el hecho "está siendo investigado como un incidente categórico de uso de la fuerza porque no se puede descartar el uso de la fuerza como la causa de la lesión". Los investigadores encontraron drogas, tres cargadores de 9 milímetros descargados y una gran cantidad de dinero en efectivo en el vehículo que manejaba el sospechoso. EFE amv/ims