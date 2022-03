El Villarreal afronta duelo de prestigio con los cuartos como objetivo

Vila-real (Castellón)/Roma, 15 mar El Villarreal afronta este miércoles, en Turín, un duelo de prestigio ante el Juventus, con los cuartos de final de la Liga de Campeones como claro objetivo tras la igualada a un gol del partido de ida en La Cerámica El hecho de que los goles fuera de casa ya no tengan doble valor en el caso de empate final, hace que las opciones del Villarreal sean mayores en este partido, si bien el triunfo será necesario para pasar, bien sea en el tiempo reglamentario o desde la tanda de penaltis a la que se llegaría en caso de cualquier empate. Sería la tercera ocasión en la que el Villarreal accede a los cuartos de final de la máxima competición continental europea, ya que en las dos ocasiones en las que se vio en esta situación logró el pase a cuartos. Aunque el equipo de Unai Emery suma victorias, su debilidad en la presente temporada, especialmente en Liga, son los partidos como visitante y han lastrado el rendimiento, aunque en els enod del equipo castellonense se considera que este partido, por escenario y motivación, paliará esta deficiencia, como ya se vio en la fase de grupos ante Young Boys y Atalanta a domicilio. Además, jugadores como Etienne Capoue, Juan Foyth, Raúl Albiol o Gerard Moreno llegan muy justos a este importante partido, mientras que son baja Alberto Moreno, operado de rodilla, y Paco Alcácer, con una lesión muscular en el gemelo derecho. La gran duda en el once sería la de Raúl Albiol, que con molestias en los isquiotibiales llega bastante justo, mientras que Gerard Moreno estará en la lista de convocados, aunque sus opciones de jugar pasarían saliendo del banquillo. Su rival encara esta vuelta de octavos de final de Liga de Campeones con las figuras destacadas del serbio Dusan Vlahovic y del español Álvaro Morata, cuyas grandes actuaciones en Serie A les han convertido en la esperanza para deshacer el empate a uno de la ida y alcanzar los cuartos de final. Vlahovic llegó al Juventus como el gran fichaje del año y de momento está cumpliendo. El serbio debutó en la ida frente al Villarreal en Liga de Campeones, y metió gol a los 30 segundos. Su técnico, el italiano Massimiliano Allegri, le reservó en el banquillo esta jornada ante el Sampdoria con la vista puesta en la 'Champions' y dejó al frente de la ofensiva a Morata, quien volvió a sobresalir, esta vez con un doblete, en la que está siendo una de sus mejores temporadas. Con esta victoria, el Juventus suma 15 jornadas sin perder en Serie A y confirma las buenas sensaciones con su nueva pareja de delanteros, que, por el momento, se han complementado de manera brillante y salvando los muebles de un equipo que siembra dudas con su juego desde el inicio de la competición. No podrá contar Allegri para la cita europea con el italiano Leonardo Bonucci, pero recupera a dos piezas claves de su esquema como son el argentino Paulo Dybala y el italiano Giorgio Chiellini. Además de Bonucci, son baja el estadounidense Weston McKennie -que se pierde la temporada completa-, el brasileño Kaio Jorge y el italiano Federico Chiesa. El suizo Dennis Zakaria será duda hasta el último momento por molestias en la zona inguinal. El colombiano Juan Cuadrado, fijo en el esquema de Allegri, partirá de inicio para atacar la espalda de la defensa del conjunto español y ganar profundidad, en lo que es una de las armas más importantes del equipo. Alineaciones probables: Juventus: Szczesny, De Sciglio o Pellegrini, Rugani, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Rabiot, Arthur, Locatelli, Vlahovic y Morata. Villarreal: Rulli, Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Capoue, Dani Parejo, Manu Trigueros, Yeremy Pino, Lo Celso y Danjuma. Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Estadio: Juventus Stadium. Hora: 21:00 CET (20.00 GMT). EFE 1010587 tfc-jmg/cta/og