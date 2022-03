El músico Rafael Serrallet embruja Nairobi con su guitarra de récord Guinness

Nairobi, 15 mar Hacía años que Nairobi no se rendía a la guitarra clásica española. Hasta este lunes por la noche, cuando Rafael Serrallet, todo un artista de récord Guinness, dio un memorable recital con acento keniano que embrujó a la audiencia. El coqueto Teatro Nacional de la capital de Kenia se vistió de gala para recibir al maestro español, quien ha paseado el arte de las seis cuerdas por casi ochenta países en más de mil actuaciones. "Es mi quinta vez en Nairobi. Tengo una relación muy cercana (...) con los músicos de Kenia", declaró a Efe Serrallet (Valencia, 1950), a quien el rey Felipe VI de España concedió en 2020 la prestigiosa cruz de la Orden de Isabel la Católica por su contribución a difundir la cultura y la música española en el mundo. El concierto, organizado por la Embajada de España en Nairobi y el Conservatorio de Música de Kenia, se desarrolló en cuatro actos deliciosamente hilvanados que empezaron con un solo de guitarra a cargo del artista. Bajo la luz de cinco focos y anclado a una silla, Serrallet interpretó clásicos como "El gato montés", de Manuel Penella Moreno. El popular pasodoble recibió el aplauso cálido del público, una animada mezcla de kenianos y expatriados. Con una ejecución técnica magistral, el guitarrista deleitó también al auditorio con la electrizante "Asturias", de Isaac Albéniz. "¡Bravo, bravo, bravo!", le respondió el respetable, entregado ya a sus acordes. En el segundo acto, el artista español se embarcó en un "mano a mano" con el guitarrista keniano Yovan Barkisoy, quien -según dijo Serrallet a Efe- "se ha convertido en el referente de la guitarra clásica" en Kenia y África oriental. Fue entonces cuando la sincronización de ambas guitarras se adueñó del escenario con piezas como "Intermezzo (Fantasía Bética)", de Manuel de Falla. El resultado no se hizo esperar: ovación cerrada del auditorio. El tercer acto resultó una mágica fusión del instrumento del músico español y los violines del Nairobi String Quartet, "uno de los mejores cuartetos de cuerda en África", explicó Serrallet a la audiencia. Ese tramo del concierto fue un homenaje a las mujeres que han compuesto música. "Ha habido a lo largo de la historia grandes compositoras", dijo el guitarrista a Efe. "Desafortunadamente -reivindicó-, la historia no ha sido muy justa con las mujeres en ninguna de las facetas y en la música tampoco. Tenemos que incorporar música de mujeres a nuestro repertorio". La emotiva obra "Luces y sombras", de la compositora argentina Claudia Montero, entre otras, desató gran aclamación del público. El "finale" del espectáculo fue una sorpresa total: "Wimbo wa kusafiri" ("Canción de viaje" en suajili, lengua nacional de Kenia), una obra escrita por el propio Serrallet que tuvo anoche su estreno mundial en Nairobi. La función supuso el reencuentro de Serrallet con Kenia tras su última actuación en este país en 2018, cuando se convirtió en el primer músico en dar conciertos en todos los continentes -incluida la Antártida- en un mismo año, hazaña que le valió el reconocimiento del Libro Guinness de los Récords (Guinness World Records). "Primero fui a la Antártida y después fui a Mombasa (urbe costera keniana), que fue el concierto que cerró" aquella gira, recordó el artista, quien colabora con proyectos musicales solidarios en esta nación africana. "Fue -remató- una curiosa casualidad que me une aún más a este maravilloso país, en el que ya tengo muy buenos amigos y del que tengo un precioso recuerdo siempre".