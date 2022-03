El cantante Edgar Oceransky se defiende de acusaciones de abusar de una menor

Ciudad de México, 15 mar El cantante mexicano Edgar Oceransky se defendió de las acusaciones de abusar de una menor de edad dadas a conocer por una joven, unos señalamientos que han llevado a la cancelación de varios de sus conciertos. "En relación a la información que ha sido difundida en recientes días en redes sociales y retomada por diferentes medios de comunicación, sobre el 'supuesto acoso sexual' del que una usuaria de Twitter me acusa, quiero enfatizar categóricamente que esta información es totalmente falsa", escribió el cantante en un comunicado. La respuesta del trovador mexicano, de 46 años, llegó luego de ser señalado por una joven, de nombre Anhelé, de haber abusado de ella cuando esta era menor de edad. Añadiendo además como pruebas un video y un audio en el que se escucha a Oceransky decir en sus conciertos, años atrás, que tenía preferencia por las adolescentes. La joven, que publicó los materiales por medio de un link de Google, aseguró que ella había sido abusada sexualmente por el cantante en 2007, cuando tenía 16 años. "Mi preferencia más profunda son las adolescentes. Que tengan todavía cara de ministerio público. Sí, miren, es mejor ir al bote (cárcel) por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo. Y las muchachas ya ven, bien feministas me decían, 'pero cómo es posible que te gusten las de 16'", se escucha decir a Edgar en uno de los audios audio. Ante estas declaraciones y la divulgación de los audios, el cantante aseguró que se trataba de un "sketch" de comedia que formaba parte de su espectáculo y que sus palabras habían sido sacadas de contexto. "Como parte de un show hago un 'sketch' que como toda obra escénica entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por una instancia legal", respondió el cantante. Debido al revuelo, Oceransky ha tenido que enfrentar una ola de cancelaciones de conciertos entre las que se encuentra la presentación que tenía para este mismo 15 de marzo en el Auditorio Nacional, otra más en la ciudad de Guadalajara y también en Querétaro, espacios en donde esperaba celebrar 20 años de trayectoria. Sobre esta denuncia de la joven, que ha recibido mucho apoyo en redes sociales, Edgar lamentó en el boletín la pérdida de trabajo que sufrirían diversas familias y aseguró que recurrirá a las instancias necesarias para aclarar el problema. EFE mrl/mqb/laa (foto)