El avance de la covid en Alemania plantea aplazar las relajaciones

Berlín, 15 mar Alemania volvió a registrar un nuevo máximo consecutivo de incidencia de coronavirus en esta sexta ola de la pandemia, con lo que los primeras estados federados se plantean prolongar las restricciones más allá del 20 de marzo, fecha prevista para la próxima fase de relajación de medidas. Así, la incidencia acumulada se sitúa en 1.585,4 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, después de 1543,0 ayer, 1.293,6 hace una semana y 1,437,5 hace un mes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada. Las autoridades sanitarias notificaron 198.888 nuevos positivos y 283 muertos en 24 horas, frente a 156.799 y 324 hace una semana, mientras los casos activos se estiman en unos 3.592.600. Ante el avance de la subvariante ómicron BA.2 y el aumento de nuevos contagios, algunos estados federados, como Berlín, Hamburgo, Baviera y Renania-Palatinado, han dejado entrever ya su intención de prolongar las restricciones para contener la pandemia más allá de este domingo, fecha en la que en principio desaparecerán la mayoría de medidas en todo el país. La nueva fase de relajación de restricciones contempla, no obstante, el mantenimiento de las medidas básicas de protección, principalmente las pruebas y las mascarillas y los grupos vulnerables en escuelas y guarderías. Asimismo, se podrán introducir medidas adicionales ahí donde se registre brotes localizados como mascarillas, distanciamiento, tests y pasaporte covid. Hasta el lunes, el 76,5 % de la población (63,6 millones de personas) había sido vacunada, el 75,7 % (63 millones) con la pauta completa, mientras el 57,9 % (48,1 millones) había recibido una dosis de refuerzo. En su cuenta de Twitter, el virólogo y asesor del gobierno Christian Drosten, advierte de que "Hong Kong muestra, como era de esperar, que ómicron no es leve en personas mayores no vacunadas". "Alemania todavía tiene más de dos millones de mayores de 60 años no vacunados", señala. EFE egw/jam/fp