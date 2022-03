Brecha salarial y educativa, grandes retos de Latinoamérica hacia las mujeres

San José, 15 mar Mujeres líderes en Latinoamérica plantearon este martes los retos que enfrenta la región en materia de igualdad de género como lo son las brechas salariales y la creación de un ambiente educativo que desde temprana edad impulse a las niñas hacia las carreras tecnológicas. En el evento "Mujeres latinoamericanas rompiendo barreras", organizado por la compañía Intel, las expertas conversaron sobre los retos que enfrentan las mujeres en el mercado laboral y analizaron cómo se pueden romper las brechas de género que existen en la industria de la tecnología. "No estamos siendo educados para escoger una carrera en tecnología, o escoger cualquier carrera, y eso tiene que ver con la representatividad de la mujer en la industria. Esta brecha es injusta y el mayor perdedor es la empresa porque no está integrando a las mujeres en el proceso", afirmó la gerente general de Intel Costa Rica, Ileana Rojas. Rojas, quien es la primera mujer costarricense en asumir el puesto de gerente general de esa compañía en Costa Rica, añadió que "las empresas no pueden permitirse pasar por alto las aportaciones de las mujeres" ya que la diversidad en los trabajos "aumenta la rentabilidad y para eso necesitamos aumentar la participación de las mujeres al 50 %, pero en el mundo". Datos citados en el evento revelan que solamente el 30 % de las mujeres escoge una carrera en tecnología y muchas de ellas abandonan los estudios de forma desproporcionada una vez que ingresan. Además, el 30 % de las investigaciones son desarrolladas por mujeres, lo que significa que publican menos artículos y hacen menos estudios, mientras que obtienen menos remuneración que su contraparte masculina. "Es necesario una industria más equitativa, tenemos que actuar, nosotras tenemos un rol que es inspirar. Tenemos que ayudar a otros a mover esas barreras, pero no lo podemos hacer solas, esto es en colaboración. Hay que establecer metas claras, programas y estar buscando siempre cómo movernos hacia adelante", expuso la directora de Ingeniería para la organización Intel Unite, Adriana Palau. Según las conferencistas, no se trata de un tema nuevo y desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se apunta hacia ese esfuerzo, ya que también las carreras de tecnología son las que más demanda tienen en el mercado laboral y hacen falta llenar puestos de trabajo. "Necesitamos hacer más (...) inspirar y liderar por el ejemplo, crear un ambiente inclusivo, crear espacios donde cada uno pueda ser su mejor versión, un ambiente de respeto, donde buscamos entender los sesgos inconscientes. Defender lo que es correcto y colaborar si queremos ir lejos", destacó la Directora General Intel Brasil, Gisselle Ruiz. Las líderes insistieron en que se deben unir esfuerzos para romper las brechas que existen en Latinoamérica y para poder ir más lejos se necesita de acciones sostenibles que tengan un impacto para las próximas generaciones. EFE mjb/dmm/lll