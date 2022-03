Bonucci es duda para la repesca mundialista con Italia

Roma, 15 mar Leonardo Bonucci, defensa italiano del Juventus no estará ante el Villarreal para el choque de vuelta de octavos de Liga de Campeones y la prensa italiana ya especula con que podría perderse, al menos, el primer partido de la repesca mundialista con la selección italiana ante Macedonia del Norte. Italia se la juega. La selección que dirige el italiano Roberto Mancini necesita ganar a Macedonia del Norte el próximo jueves 24 de marzo y al ganador del Turquía-Portugal el día 29 para estar en el Mundial de Catar 2022. Sería un fracaso que la actual campeona de Europa falle a la cita mundialista, a la que tampoco acudió en 2018. El diario italiano 'Corriere dello Sport' apunta a que el defensa, clave en el esquema de los 'Azzurri', podría estar disponible solo para el día 29, la fecha señalada de la repesca, pues no le daría tiempo a recuperarse de su lesión en el sóleo izquierdo para el primer envite ante Macedonia. Pese a no estar al 100% recuperado, el diario asegura que Bonucci figurará en la convocatoria que dará Mancini el viernes, en la que también estará su compañero de equipo Giorgio Chiellini, aunque disponible para jugar ambos partidos. Según el 'Corriere', el plan con Chiellini es que parta desde el banquillo contra el Villarreal en 'Champions', juegue este domingo de titular frente al Salernitana, colista de la Serie A, y que pueda estar en perfectas condiciones para el trascendental parón de selecciones en el que Italia se juega estar en el Mundial.