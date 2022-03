Albania pide a UE que incluya a Balcanes en ayudas contra el alza de precios

Tirana, 15 mar El primer ministro albanés, Edi Rama, solicitó hoy a Bruselas que incluya a los Balcanes Occidentales en un eventual plan de ayudas económicas a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que sufren el alza de los precios debido a la guerra en Ucrania. "Es indispensable que si va a haber un plan para ayudar a los países a hacer frente a la crisis energética, que es la peor parte de la crisis, y otras consecuencias de la guerra, no deje afuera a los Balcanes Occidentales, como hicieron con el primer programa de la distribución de las vacunas" contra la covid, destacó Rama. El primer ministro albanés hizo esta petición al Alto Representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, que se encuentra este martes de visita en la capital albanesa. Ambos afirmaron que el alza del precio del combustible y de los alimentos es consecuencia de la guerra en Ucrania y no de las sanciones impuestas por la UE, Estados Unidos y otros países contra Rusia. Tanto Borrell como Rama esperan que la apertura de las negociaciones de adhesión a la UE de Albania y Macedonia del Norte se realice dentro del semestre de presidencia francesa, es decir hasta el junio próximo. Rama reafirmó que el inicio de las negociaciones no depende de Albania que ya ha cumplido con sus deberes, sino del Consejo Europeo. "Cuanto antes lo haga es en su honor porque está tardando mucho y no está cumpliendo con sus promesas", dijo. "De todas formas, nosotros seguiremos con las reformas, igual que si tuviéramos ya luz verde, porque no las hacemos por Bruselas, ni París, ni por Berlín o Washington, sino por el futuro de nuestros hijos, añadió Rama. La convocatoria de la primera conferencia intergubernamental para Albania y Macedonia del Norte está bloqueada por el veto de Bulgaria que alega diferencias históricas y culturales con el país eslavo. Por su parte, Borrell declaró que ha llegado el momento de la "revitalización del proceso de ampliación" y que se integren los países de los Balcanes Occidentales de manera "irreversible" a la UE. "Albania ha cumplido con sus deberes. Yo seguiré apoyando la apertura de las negociaciones durante la presidencia francesa. No hay una fecha determinada, pero todos estamos comprometidos porque esto está relacionado con la estabilidad regional. Esto no depende personalmente de mi, sino de todas las instituciones de la UE, que deben trabajar para superar los últimos obstáculos", dijo Borrell. El jefe de la diplomacia comunitaria manifestó su preocupación por la influencia rusa en los Balcanes, aunque dijo que esto "no es nada nuevo". El primer ministro albanés consideró que las acusaciones del Kremlin de que Albania y Kosovo están enviando mercenarios a Ucrania no tienen fundamento, pero sí que preocupan porque se hacen en el marco de una propaganda de desinformación. EFE md/ih/alf