Activan campaña para vacunar a discapacitados en Puerto Rico

San Juan, 15 mar La Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico (Voces) anunció este martes la puesta en marcha de una campaña para visitar hogares para inmunizar contra la covi-19 a las personas discapacitadas en toda la isla. La campaña "Refuerzo pa' mi pueblo" se extenderá también a aquellos ciudadanos que no cuentan con los recursos para trasladarse a los centros de vacunación, dijo en un comunicado de prensa Lilliam Rodríguez, presidenta de Voces. Ante ello, Rodríguez exhortó a los líderes comunitarios y escolares a identificar la necesidad de llevar vacunación a sus comunidades. "Llegar a las personas que aún no se han vacunado o no cuentan con la vacuna de refuerzo se hace más importante que nunca, ante la flexibilización de las disposiciones del Gobierno, que nos permiten acercarnos más a la normalidad", enfatizó Rodríguez. "No obstante, es responsabilidad de todos los ciudadanos reforzar las medidas de prevención y, sin duda, la vacunación sigue siendo la herramienta más importante para prevenir el COVID-19", afirmó. Desde que comenzaron los servicios hace poco más de un año, Voces ha logrado administrar más de 715.913 vacunas, por medio del establecimiento de centros fijos en pueblos y centros comerciales, así como clínicas. Sin embargo, a pesar del éxito alcanzado, todavía quedan miles de personas que no han completado su serie primaria o que no han recibido la dosis de refuerzo. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, Lemuel Martínez, respaldó el llamado de Voces para que los ciudadanos se vacunen, pues la vacunación es la herramienta que los ayudará a estar protegidos y evitar complicaciones. Por ello, instó a las personas con factores de riesgo de progresar a enfermedad de la covid-19 severa (65 años, diabéticos, enfermedades pulmonares, del corazón o de cáncer) mantengan su estatus de vacunación al día. "Por primera vez, en dos años de pandemia, tenemos la herramienta disponible para prepararnos. Fuimos enfáticos con esta importancia antes de la llegada de ómicron y claramente vimos la diferencia con los que recibieron la dosis de refuerzo", aseguró. Voces también exhortó a los padres y encargados de los menores a que se vacunen, pues según el Departamento de Salud, aún el 30 % de los estudiantes necesitan recibir sus segundas dosis. Ante ello, el ente ha extendido los horarios de vacunación pediátrica en todos los centros fijos los jueves, viernes y sábado para darle acceso a los niños que ha aún faltan. "Asimismo, estamos convocando a que las escuelas que necesiten que lleguemos a ellos, nos contacten", dijo Ana Rodríguez, directora médica de Voces. EFE jm/rrt